Believe Music se prend les pieds dans le tapis pour ses premiers pas en bourse

Début d'après-midi chargé ce jeudi avec la réunion de politique monétaire de la BCE et les chiffres de l'inflation US. Dans l'attente des deux rendez-vous les plus attendus de la semaine par les investisseurs, les indices européens ont joué la prudence, restant à proximité de l'équilibre et évoluant sans entrain.

Le statu quo monétaire de la BCE et les prévisions revues à la hausse en termes de croissance ont remis les indices européens en selle. Côté américain, les investisseurs ont accueilli positivement l'annonce d'une accélération plus forte que prévu de l'inflation US en mai, un scénario qui était plus ou moins attendu et qui ne devrait pas pousser la Fed à chambouler son calendrier monétaire.