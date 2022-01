Blues de janvier pour les marchés d'actions

Les bourses mondiales ont démarré le mois de janvier sur un bilan hebdomadaire très partagé. Les valeurs technologiques ont été délaissées par les investisseurs.

La première semaine de janvier s'est soldée par le blues sur les bourses mondiales. Aux États-Unis, les indices ont affiché une performance en baisse, avec la palme de la plus mauvaise performance pour le Nasdaq, en recul de plus de 3%. En Europe, certaines bourses s'en sont mieux sorties que d'autres, à l'image du CAC40 (+0,93%) et même du Dax (+0,4%), alors que l'AEX a plongé en raison du poids des valeurs technologiques dans son indice. Le Bel 20 s'en est tiré de son côté avec un léger recul de 0,09% sur la semaine.

Tout avait pourtant bien commencé avec des records atteints par le Stoxx 600 (-0,32%), le S&P 500 et le Dow Jones, dès les premiers échanges de cette année. Mais le sentiment des marchés a changé après la publication, mercredi, des minutes de la Réserve fédérale américaine, le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale. "Le solide repli suite au compte rendu de la Fed montre que sa campagne de resserrement monétaire de la banque centrale pourrait être plus sévère qu'on ne le pensait jusque-là", ont constaté les analystes de Schwab.

Les investisseurs continuent de s'inquiéter de la perspective d'une hausse des taux d'intérêt cette année. Craig Erlam Analyste chez Oanda

Certains analystes avaient cependant noté que les minutes de la Fed ne contenaient rien de nouveau. "Mis à part les références à la réduction du bilan, qui à ce stade ne sont qu'une option à discuter, il n'y avait rien dans les minutes qui n'était pas clair après la réunion", a relevé Craig Erlam, analyste chez Oanda. "Les investisseurs continuent de s'inquiéter de la perspective d'une hausse des taux d'intérêt cette année", a-t-il ajouté. "Les investisseurs réajustent leurs portefeuilles face à une nouvelle ère de l'argent pas facile alors qu'on sort d'une ère de l'argent facile" a indiqué Peter Cardillo, de Spartan capital securities, pour résumer l'humeur sur les marchés d'actions.

308.600 Véhicules Tesla a battu les attentes du marché avec ses livraisons de voitures au quatrième trimestre.

Le contexte a profité aux valeurs cycliques comme les banques et l'énergie, cette semaine. Le secteur automobile s'est distingué, avec un gain de 6,48% d'un vendredi à l'autre.

Le compartiment avait bénéficié en début de semaine des bonnes annonces de Tesla et de Hyundai. Le groupe américain avait indiqué avoir livré 308.600 véhicules dans le monde au quatrième trimestre. Les analystes ont déclaré que les résultats soulignaient la forte demande des consommateurs pour les voitures électriques et soutiendraient le sentiment dans l'industrie.

Les banques (+6,74%) et les compagnies d'assurances (+4,39%) du Vieux continent ont bénéficié de la perspective de la remontée des taux d'intérêt, qui ont provoqué une hausse des rendements obligataires, avec un bund allemand à dix ans presque revenu en territoire positif. Au sein du Bel 20, KBC et Ageas ont brillé pour cette raison, avec un gain hebdomadaire respectif de 6,36% et 9,9%.

La hausse des prix du pétrole reflète principalement la nervosité du marché alors que les troubles s'intensifient au Kazakhstan et que la situation politique en Libye continue de se détériorer et de mettre la production de pétrole à l'écart. Louise Dickison Analyste chez Rystad Energy

Les secteurs de l'énergie et des ressources de base ont aussi connu une bonne semaine, avec une progression respective de 4,44% et 5,54% d'un vendredi à l'autre. Ils ont profité de la remontée des prix du pétrole et des matières premières.

Le baril de Brent a connu sa meilleure semaine depuis la mi-décembre alors que les troubles au Kazakhstan et en Lybie font craindre pour la production. Il a gagné 5,17% à 81,80 USD en variation hebdomadaire. "La hausse des prix du pétrole reflète principalement la nervosité du marché alors que les troubles s'intensifient au Kazakhstan et que la situation politique en Libye continue de se détériorer et de mettre la production de pétrole à l'écart", a constaté Louise Dickison, analyste chez Rystad Energy.

Du côté des matières premières, le cours de l'aluminium a touché un plus haut depuis deux mois alors que la production est menacée par la crise de l'énergie. "Les prix de l'énergie ont grimpé en flèche en Europe et en Asie, et davantage de fonderies réduiront probablement leur production avant le printemps, faisant grimper les prix de l'aluminium" a indiqué Daniel Briesemann, analyste chez Commerzbank. "Une fois l'hiver fini, nous devrions voir une correction, car plus d'offre devrait être à nouveau disponible", a-t-il tempéré.

Le blues de la tech

Les valeurs technologiques européennes (-4,47%) ont souffert, en revanche, cette semaine, alors que les investisseurs professionnels se sont délestés de leurs positions dans le secteur.

Les hedge funds ont dénoué furieusement leurs positions concentrées dans les sociétés de logiciels et les grands noms d'internet. Un panier de leurs actions les plus achetées a chuté de 7,1% par rapport à son récent sommet, se rapprochant de la baisse médiane qu'elles ont subie au cours des cinq dernières années, lorsque les taux d'intérêt ont grimpé en flèche.

Chez Morgan Stanley, les analystes estiment que l'exposition des gestionnaires de fonds à l'industrie de la technologie pourrait encore baisser dans les semaines qui viennent, jusqu'à la publication des résultats des sociétés du secteur, attendue en février. Autrement dit, la déroute actuelle du secteur technologique n'a pas touché à sa fin.

Le compartiment n'est pas le seul à avoir connu une semaine difficile. Celui de la santé a aussi souffert (-3,61%), ainsi que les médias (-2,82%), en Europe.