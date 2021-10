Danone parle d'inflation, les investisseurs avalent de travers

Le groupe français retrouve progressivement son chiffre d'affaires d'avant la crise covid. Mais il doit faire face à une hausse des coûts de plus en plus forte.

Le débat sur l'inflation rend les investisseurs nerveux et la moindre évocation d'une hausse de prix/coûts par une société cotée se traduit souvent par des prises de bénéfices. Le géant français de l'agroalimentaire Danone l'a appris à ses dépens ce mardi. Son action a perdu jusqu'à 3% à la Bourse de Paris.

Le chiffre d'affaires net de Danone s'élève à 6,16 milliards d'euros au troisième trimestre 2021, contre 5,82 milliards un an plus tôt.

Son rapport trimestriel démarrait pourtant sur de bonnes bases. Le propriétaire des marques Evian, Volvic ou encore Activia a enregistré un chiffre d'affaires net de 6,16 milliards d'euros entre juillet et septembre , ce qui représente une croissance de 3,8% à données comparables par rapport au troisième trimestre 2020. C'est légèrement mieux que les 3,6% espérés en moyenne par les analystes .

Qui plus est, les trois pôles du groupe affichent une performance positive. Les ventes de sa principale division – produits laitiers et d’origine végétale – ont progressé de 4,1% en données comparables, à 3,27 milliards d'euros. Celles de la nutrition spécialisée ont augmenté de 2,9% (1,7 milliard) et celles des eaux de 4,6% (1 milliard).