Dégelée pour Atos après ses résultats

Les marchés d'actions ont démarré la semaine sur une note négative et ont poursuivi leur blues du début de l'année. Les préoccupations liées à l'inflation et au resserrement annoncé des politiques monétaires ont découragé une nouvelle fois la prise de risque chez les investisseurs. Le début de la saison des résultats a apporté son lot de déceptions ce lundi, avec les résultats du groupe de conseil Atos , qui a annoncé n'avoir pas atteint ses objectifs pour 2021. La sanction a été lourde sur les marchés pour l'action, qui a reculé de 16,82%, au fond du Stoxx 600. L'indice a lui reculé de 1,48%, plombé par le recul des valeurs technologiques, affectées par la perspective de la remontée des taux d'intérêt. À Wall Street, le Nasdaq est entré en correction, en perdant 10% depuis son plus haut du 19 novembre dernier.

Les marchés d'actions européens sont restés prudents avant les chiffres mensuels des prix à la consommation américain, prévus pour mercredi et dont la hausse en rythme annuel pourrait avoir atteint 7% en décembre selon le consensus Reuters. "La Fed va probablement se sentir mise sous pression par cette nouvelle augmentation des prix et pourrait se croire obligée de lancer le cycle de hausse des taux dès sa réunion de mars", a indiqué Elsa Linos, responsable de la stratégie devises chez RBC Capital Markets. Le président de la Fed, Jerome Powell et la gouverneure Lael Brainard doivent par ailleurs être entendus au Sénat, mardi pour le premier, jeudi pour la seconde. Goldman Sachs table désormais sur quatre hausses des taux américains cette année, soit une de plus qu'auparavant, et s'attend à ce que la Fed commence à réduire son bilan dès juillet, voire plus tôt encore.