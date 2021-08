Deliveroo en vedette après une arrivée notable dans son capital

Deliveroo a bondi après une prise de participation de son concurrent Delivery Hero dans son capital. Atos a continué de flamber. Le recul des prix des matières premières a pesé sur les marchés européens.

Les marchés d'actions en Europe ont connu une séance marquée par la prudence des investisseurs. Le repli des cours du pétrole et des matières premières a pesé sur les indices boursiers, tandis que les interrogations sur la croissance en Chine et la politique de la Réserve fédérale ont amené à de l'hésitation chez les intervenants de marché. "Encore une fois, presque tout tourne autour du variant Delta et des inquiétudes quant à son impact sur la croissance mondiale. Les craintes de ralentissement ont pris corps quand la Chine a annoncé une croissance des importations et des exportations plus faible que prévu pour juillet", a indiqué Patrick O'Hare, analyste chez Briefing.com.

Le Bel 20 a pris 0,32% et à Amsterdam, l'AEX 0,52%. À Paris, le CAC 40 a stagné. À Francfort, le Dax a perdu 0,10% et à Londres, le FTSE 100 a gagné 0,13%. L'EuroStoxx 50 de la zone euro a avancé de 0,06% et le Stoxx 600 de 0,15%. Ce dernier n'est pas passé loin de signer un nouveau plus haut, ce qui aurait été le sixième d'affilée, mais avec la fin des résultats d'entreprises, les marchés ne bénéficient plus d'un soutien haussier important.

Du côté des secteurs, le compartiment automobile a signé la plus forte baisse (-0,72%) du Stoxx 600, suivi par celui de l'énergie (-0,40%). La progression des contaminations au variant Delta dans le monde, et l'impact sur les voyages, a inquiété les investisseurs. Le baril de Brent a lâché plus de 3%. Les compagnies pétrolières Royal Dutch Shell et BP ont cédé 0,79% et 0,65% respectivement, plombées par la baisse des cours du brut. À Paris, TotalEnergies a perdu 0,32%.

Du côté des valeurs, Atos a continué de flamber (+2,98%). L'action avait bondi de 10,9% vendredi en réaction à une information du site financier DealReporter évoquant un intérêt de plusieurs fonds d'investissement pour le groupe, qui n'a fait aucun commentaire.

5,09 % Delivery Hero a pris une participation importante dans le capital de Deliveroo.

Deliveroo a gagné 4,52%, en tête du Stoxx 600, suite à la prise de participation de Delivery Hero (-3,2%) dans son capital. Son rival a acquis une part de 5,09%, faisant bondir le titre de la société britannique à son plus haut niveau depuis son introduction en bourse en mars.

La societé de livraison de repas à domicile a dû batailler avec SSE pour la tête du Stoxx 600. Le titre de la firme de générateur de courant a bondi de 5,01% après des informations selon lesquelles le fonds Elliott aurait pris une participation dans son capital. Les spéculations autour d'une vente de la société ou une scission de ses activités ont porté l'action.

Parmi les baisses, Hargreaves Lansdown a dégringolé de 11,34% après ses résultats. La firme d'investissement a publié des chiffres sous les attentes du marché. Des analystes ont souligné la concurrence importante des nouveaux acteurs sur le marché de la gestion d'actifs au Royaume-Uni, qui ont grignoté les marges de la société.

Sofina plombé par une note d'analystes

À la Bourse de Bruxelles, le holding Sofina a lâché 4,61% et a signé la plus forte baisse du Bel 20, suite à une note d'analystes. "Nous sommes devenus plus prudents pour Sofina", ont indiqué les analystes de Degroof Petercam. "Sofina a gagné 45% depuis le début de l'année mais sa valeur nette d'inventaire a progressé de seulement 22,5%, résultant dans une hausse de 26% de la prime de cotation", ont-ils ajouté.

Sur le marché élargi, bpost a reculé de 2,85%, plombé par les résultats de son rival hollandais PostNL. Celui-ci a annoncé des résultats sous les attentes des analystes.