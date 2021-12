Dernière séance de 2021 en recul sur les marchés d'actions

Les marchés d'actions européens ont terminé en légère baisse ce vendredi dans de très faibles volumes. Plusieurs bourses ont fermé leurs portes plus tôt.

La dernière séance de 2021 s'est achevée sur une légère baisse pour les marchés d'actions du Vieux Continent. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a reculé de 0,13%, les actions de voyages en tête des pertes. L'indice de référence, qui a gagné 0,2% lors de la séance précédente, a signé sur la semaine une progression de 1,14%. Il a porté sa hausse annuelle à 22,5%, sa deuxième meilleure année depuis 2009, avec tous les principaux sous-secteurs affichant des gains annuels. Le compartiment bancaire s'est placé en tête des performances, avec un bond de 34,3% depuis janvier, porté par la remontée des taux d'intérêt attendue en 2022.

"Alors que nous attendons avec impatience 2022, les gains sont plus modestes qu'ils ne l'ont été au cours de l'année écoulée, en partie compte tenu de la situation actuelle des valorisations", a constaté Jason Pride, directeur des investissements pour la richesse privée chez Glenmede.

Plusieurs marchés d'actions dans le monde ont fermé leurs portes dès jeudi soir. La Bourse de Tokyo qui a gagné 5% cette année est fermée ce vendredi, Nouvel An oblige.

Les marchés allemands et italiens sont restés fermés ce vendredi tandis que la Bourse de Londres a clôturé les transactions à 13h30 et les marchés d'Euronext (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin et Oslo) ont été arrêtés à 14h05. Les volumes sont restés faibles et les mouvements limités en Europe pour cette dernière séance de l'année.

Le secteur européen de la construction a affiché ce vendredi la plus forte hausse, son indice Stoxx prenant 0,08%, et celui du retail a signé la plus forte baisse ( -0,45%).

Le titre Airbus a cédé 0,28% après avoir grappillé 0,34% en tout début d'échanges, l'annonce d'un contrat avec le loueur Aviation Capital Group ne permettant pas à l'avionneur d'échapper durablement au repli du marché.