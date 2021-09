Des changements d'indices défavorables pour le FTSE 100

Just Eat Takeaway quitte le FTSE 100 britannique, qui perd un poids technologique. L'Euro Stoxx 50 et le Stoxx 600 subissent aussi des changements de composants.

Le mois de septembre s'annonce avec de grands changements dans les indices boursiers européens. Pas moins de trois indices importants vont changer de composants. Et un quatrième pourrait, lui, s'élargir. Le Dax allemand devrait passer de 30 à 40 composants. Le FTSE 100, l'Euro Stoxx 50 et le Stoxx 600 vont faire peau neuve le 20 septembre lors de leur révision annuelle. Le Stoxx 600, qui rassemble des valeurs de 17 pays de l'Union européenne, va accueillir Arcadis, Big Yellow Group, Vitrolife, Qt Group, Wise et Bridgepoint en remplacement d'Easyjet, MorphoSys, Cembra Money Bank, Scatec, Nel et Stadler. L'Euro Stoxx 50, qui rassemble les blue chips (grandes valeurs) de huit pays de la zone euro, verra arriver Stellantis et BBVA en lieu et place d'Engie et d'Amadeus, une société spécialisée dans les systèmes de réservation des compagnies aériennes, très malmenée depuis le début de la pandémie.

Un changement important

"Il n'y a pas beaucoup d'entreprises technologiques dans l'indice FTSE 100." John Moore Responsable du trading chez Berkeley Capital Wealth Management

Le changement le plus notable surviendra pour le FTSE 100, qui admettra la chaîne de supermarchés Morrison, la société aérospatiale Meggitt et l'entreprise spécialisée dans les produits vétérinaires Dechra Pharmaceuticals. Cette révision se fera au détriment du groupe audiovisuel ITV, de la société d'ingénierie Weir, et de la plateforme de livraison de repas Just Eat Takeaway . La disparition de cette société de l'indice ne passe pas inaperçue auprès des investisseurs. "C'est dommage pour le FTSE 100 de devoir abandonner Just Eat Takeaway car cela a attiré l'attention sur l'indice", a constaté John Moore, responsable du trading chez Berkeley Capital Wealth Management. "Il n'y a pas beaucoup d'entreprises technologiques dans l'indice", a-t-il ajouté. Le poids du secteur technologique dans l'indice va diminuer à 1,8% après la révision, contre 30% pour le S&P 500 aux États-Unis.

La disparition de Just Eat Takeaway est la deuxième plus importante du FTSE 100 depuis celle du groupe minier BHP.

Pour le FTSE 100, cette disparition est la deuxième plus importante depuis celle du groupe minier BHP, qui a préféré choisir la bourse australienne comme première place de cotation. Dans le cas de Just Eat Takeaway, lors de la fusion entre Just Eat et Takeaway en 2020, les deux sociétés avaient voulu se délister de la Bourse d'Amsterdam, pour rester sur celle de Londres, mais elles ont changé d'avis entre-temps. Car le groupe a depuis racheté son concurrent américain Grubhub cette année et a étendu sa base d'investisseurs hors de l'Europe. Il n'a pas voulu choisir Londres comme principale place de cotation et pourrait opter pour le Nasdaq, bien qu'il n'ait encore rien annoncé.

La décision de Just Eat Takeaway de rester à Amsterdam a pesé défavorablement dans sa position au sein du FTSE 100. Les règles de l'indice stipulent que Londres doit concentrer l'essentiel des volumes de transactions sur le titre. Avec sa double cotation à Londres et Amsterdam, cette condition est tout simplement impossible à remplir pour le groupe.

Une Bourse de Londres en difficulté

9,5 milliards de dollars Depuis le début de l'année, les sociétés européennes ont levé un montant plus observé depuis 2000 à Wall Street.

La Bourse de Londres perd aussi avec Just Eat Takeaway son pouvoir d'attraction pour les sociétés européennes. Elle doit désormais composer avec une Bourse d'Amsterdam qui attire de plus en plus les sociétés internationales, alors que le Brexit suscite des inquiétudes chez les investisseurs. De plus, les entreprises du Vieux Continent se pressent aussi à Wall Street, où un plus grand groupe d'investisseurs et d'analystes les attend. Elles ont levé 9,5 milliards de dollars depuis janvier aux États-Unis, un niveau plus observé depuis 2000. La Bourse de Londres souhaite que le gouvernement britannique revoie la fiscalité, pour renverser la tendance.