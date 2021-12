Des marchés d'actions en dents de scie

Le variant Omicron et un ton moins accommodant de la Fed ont semé le trouble sur les marchés d'actions. Malgré tout, les investisseurs sont restés à l'affut de bonnes affaires.

Le début du mois de décembre s'est accompagné d'une forte volatilité sur les marchés financiers. Les indices boursiers ont connu des séances en dents de scie, alors que les investisseurs ont tenté d'évaluer l'impact du variant omicron. "Les investisseurs sont clairement inquiets à propos du variant Omicron pour des raisons évidentes, malgré des preuves anecdotiques suggérant que les symptômes sont moins graves. Des niveaux de transmission plus élevés inquiètent, mais en fin de compte, cela dépendra de l'efficacité des vaccins, qui est la préoccupation majeure actuellement", a constaté Craig Erlam, analyste chez Oanda.

Le patron du laboratoire Moderna, Stéphane Bancel, a jeté un froid en déclarant au quotidien Financial Times qu'il y aurait une "baisse significative" de l'efficacité des vaccins face au nouveau variant. L'action de la société a battu sévèrement en retraite après ses propos, lâchant plus de 9 % sur la semaine. Cela a aussi pesé sur le secteur de la santé en Europe, qui a perdu 1,56% d'un vendredi à l'autre.

"On a assisté à un pivot de la banque centrale la plus importante du monde et on pourrait en fait se demander s'il s'agit d'un véritable changement de paradigme." Frank Vranken Responsable de la stratégie d'investissement chez Edmond de Rothschild

Les propos de Jerome Powell, le président de la Réserve Fédérale américaine, ont également pesé sur les marchés d'actions. Celui-ci a changé de ton mardi dernier, en estimant qu'il était temps de ne plus parler d'inflation transitoire. Il envisage une réduction plus rapide que prévu des achats d'actifs de l'institution, ouvrant la voie à une hausse des taux directeurs dès 2022 pour limiter l'inflation. "On a assisté à un pivot de la banque centrale la plus importante du monde et on pourrait en fait se demander s'il s'agit d'un véritable changement de paradigme", a souligné Frank Vranken, responsable de la stratégie d'investissement chez Edmond de Rothschild.

"Une Fed plus belliciste implique presque toujours des contractions multiples des marchés actions, c'est-à-dire des ratios cours/bénéfices plus faibles", a-t-il ajouté.

210.000 Emplois Les États-Unis ont créé le mois dernier un chiffre inférieur aux 550.000 attendus par les économistes.

Les chiffres de l'emploi aux États-Unis, moins bons qu'attendu dans leur ensemble, ont toutefois temporisé les craintes que la Fed ne relève ses taux d'intérêt plus tôt que prévu. Le département du Travail a fait état de 210.000 emplois non agricoles créés le mois dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un chiffre de 550.000.

Les marchés d'actions ont terminé sur un léger recul hebdomadaire, avec un repli de 0,28% pour le Stoxx 600. Des analystes ont observé que les investisseurs sont restés à l'affût de bonnes affaires après un mois de novembre en recul. Le Stoxx 600 avait lâché 2,64% le mois dernier.

Les gagnants de la pandémie pénalisés

Des plateformes de courtage en Suède ont notamment observé que des valeurs très plébiscitées par les particuliers au début de la pandémie ont voulu acheter celles-ci après leur plongeon depuis le début de l'année. La messagerie Sinch et le site de jeux de paris en ligne Evolution ont attiré chez le courtier Avanza 60% de nouveaux investissements en novembre. Mais, malheureusement pour ces investisseurs, le marché ne s'est pas retourné en leur faveur. Car Sinch et Evolution ont encore perdu cette semaine respectivement 10,02% et 2,6%.

D'autres titres gagnants de la pandémie, comme les sites de livraison de repas à domicile, ont aussi bu le bouillon cette semaine. Deliveroo a dégringolé de 23,14%, en raison de la vente d'un paquet des actions de ses dirigeants. L'action a terminé comme plus mauvaise performance du Stoxx 600 sur la semaine. Les autres valeurs de ce segment, comme HelloFresh (-12,11%) et Just Eat Takeaway (-14,64%), ont aussi figuré dans le classement des mauvaises performances de l'indice.

"Le cuivre et les autres métaux de base résistent bien malgré les nouvelles baissières comme le nouveau variant, le ralentissement de la Chine et le resserrement potentiel de la Réserve fédérale américaine." Gianclaudio Torlizzi T-Commodity

En revanche, les valeurs liées à l'énergie et aux métaux de base ont bénéficié d'un rebond sur la semaine. Les deux compartiments ont gagné respectivement 3,04% et 1,29%. Le secteur des métaux de base a notamment profité de la bonne tenue des prix du cuivre et des autres métaux. "Le cuivre et les autres métaux de base résistent bien malgré les nouvelles baissières comme le nouveau variant, le ralentissement de la Chine et le resserrement potentiel de la Réserve fédérale américaine" a constaté Gianclaudio Torlizzi, de la firme de consultance T-Commodity.

L'or n'a par contre pas connu une bonne semaine. Le cours du métal jaune s'est replié de 1,31% à 1778,76 USD en variation hebdomadaire. Le changement de ton de la Réserve Fédérale américaine et le variant omicron ont pesé sur les prix du métal précieux. Car des analystes ont souligné que l'environnement actuel devrait pousser les traders à acheter du dollar, ce qui est néfaste pour les cours de l'or. "L'or est toujours proche des plus bas d'un mois alors que les marchés continuent d'anticiper deux hausses de taux de la Fed l'année prochaine, ce qui devrait maintenir le dollar en demande", a souligné Edward Moya, analyste senior chez Oanda.

Du côté du marché des changes, l'euro a légèrement reculé face au dollar d'un vendredi à l'autre, de 0,1% à 1,13 USD. Le dollar avait chuté en début de semaine suite à l'annonce de la progression du variant Omicron.