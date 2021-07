Des résultats décevants plombent les marchés

Les marchés d'actions ont de nouveau connu une séance difficile . Les nouvelles réglementations adoptées par la Chine ont continué d'inquiéter les investisseurs. Car ils craignent qu'après le secteur de l'éducation en ligne et celui de l'internet, les autorités de Pékin étendent leurs mesures à d'autres pans de l'économie chinoise. "Les investisseurs redoutent des mesures similaires concernant d'autres activités dont notamment les producteurs de matières premières et les groupes de services dans l'immobilier" a expliqué Tangi Le Liboux, responsable de la stratégie chez Aurel BGC.

Le Bel 20 a lâché 0,63%, l'AEX 1,05% et le CAC 40 0,71%. Le Dax a perdu 0,64% et le FTSE 100 0,42%. L'indice Stoxx 600 a reculé de 0,54% et l'Euro Stoxx 50 de 0,92%.

Du côté des secteurs, le compartiment de la technologie a signé le plus fort recul du Stoxx 600 ce mardi (-1,55%). "Les valeurs technologiques sont sous pression après l'effondrement des plateformes éducatives en ligne, confrontées à un changement des règles du jeu" en Chine, a noté Tangi Le Liboux. Au sein du secteur, des titres comme BE Semiconductor, ASML, Infineon et ASM ont perdu entre 2 et 3%.