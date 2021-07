Des résultats globalement bons rassurent les investisseurs

Les valeurs liées aux matières premières ont enregistré la plus forte hausse sectorielle du jour: +2,43%. C'est dû, en grande partie, aux chiffres trimestriels rassurants du groupe minier britannique Anglo American (+5,36%) et du sidérurgiste européen ArcelorMittal (+4,07%).

"Nous voyons les perspectives pour la demande d'acier continuer à s'améliorer au second semestre et avons dès lors augmenté nos prévisions."

Demande d'acier revue à la hausse

Les résultats d'ArcelorMittal ont également dépassé les attentes grâce à la forte demande pour les métaux partout dans le monde . Au deuxième trimestre, son ebitda a atteint 5,05 milliards de dollars, contre une prévision moyenne de 4,58 milliards de dollars. L'analyste le plus optimiste tablait sur 4,83 milliards. Selon les données de Bloomberg, c'est le meilleur trimestre du groupe de sidérurgie depuis 2008 . ArcelorMittal a en a profité pour relever ses prévisions pour la demande d'acier: celle-ci devrait enregistrer une croissance comprise entre 7,5% et 8,5% en 2021, contre une précédente estimation de 5,5% environ. La demande provient en particulier d'entreprises actives dans les infrastructures et les énergies renouvelables.

Semi-conducteurs en forme

"Pour l'avenir, nous voyons les perspectives pour la demande continuer à s'améliorer au second semestre et avons dès lors augmenté nos prévisions de consommation d'acier pour l'année", a indiqué Aditya Mittal, le patron du groupe. Plus largement, ces perspectives ont rassuré les investisseurs car la demande d'acier est un bon indicateur de la croissance économique mondiale. ArcelorMittal a lancé un nouveau programme d'achat d'actions propres, à hauteur de 2,2 milliards de dollars. Morgan Stanley, qui recommande de "surpondérer" l'action avec un objectif de cours de 35,90 euros, évoque une rentabilité plus élevée, une dette plus faible et de solides perspectives de rémunération pour l'actionnaire.