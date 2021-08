Deutsche Bank arbitre le match Puma-Adidas en bourse

L'indécision européenne reflétait bien l'incertitude qui règne depuis quelques séances sur les marchés alors que se tient ce vendredi la conférence des banquiers centraux de Jackson Hole. Un rendez-vous qui pourrait donner plus de détails sur le calendrier privilégié par les banques centrales pour commencer à réduire le soutien garantissant aux entreprises et aux États des conditions de financement favorables, maintenant que la reprise est bien présente.

À la cloche, les grands indices du Vieux Continent se sont figés non loin de l'équilibre, avec un DAX en repli de 0,28% et un CAC 40 (+0,18%) de retour dans le vert après la séance négative de mardi.

Au pays de l'Oncle Sam, les trois principaux indices de la Bourse de New York montaient prudemment à mi-séance, le Nasdaq et le S&P 500 en profitant pour franchir des sommets jusqu'ici inexplorés.

Un été prolifique pour Argenx

En plein été, Argenx a habilement organisé "une journée des investisseurs", ce qui a redonné du tonus à son cours de bourse à mesure que de grands noms de l'investissement comme Morgan Stanley, Goldman Sachs et JPMorgan passaient à l'achat sur la biotech. Ce mercredi, l'action a flirté en séance avec les 300 euros. Elle avait atteint les 312 euros, son record absolu, en février dernier avant de retomber 100 euros plus bas en l'espace de trois mois.

Adidas a de la marge

Chez Deutsche Bank, on est passé à l'achat sur Adidas et Puma, avec une petite préférence pour la marque aux trois bandes.

L'objectif de cours de Puma a été rehaussé de 13% à 120 euros. Mais Adidas, dont le holding GBL détient encore la part du lion avec 6,90%, a davantage tapé dans l’œil des analystes. Le prix cible est remonté à 360 euros, soit 18% de plus que le précédent objectif de cours. Selon Deutsche Bank, Adidas, deuxième plus grande marque de sport au monde et leader du marché chinois, a un avantage de taille sur la concurrence. "Les nouveaux arrivants ont du mal à percer parce qu'il faut investir beaucoup dans la recherche et le marketing. Chez Adidas, les marges bénéficiaires vont augmenter parce que les plus gros investissements ont déjà été réalisés", note-t-on chez Deutsche Bank.