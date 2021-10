Ericsson en méforme à cause de l'inflation

Les marchés d'actions ont terminé sur une légère hausse, dans un contexte de manque de convictions chez les investisseurs. Le Stoxx 600 a pris 0,38%. Une fois de plus, le secteur des ressources de base et celui de la technologie ont tiré la tendance. Mais les intervenants s'interrogent de plus en plus sur l'impact de la crise de l'énergie, des pénuries de matériaux et d'employés sur les résultats de sociétés. Ericsson et Danone ont jeté un froid avec leurs comptes financiers. Les deux entreprises ont fait état d'une hausse de leurs coûts lors du trimestre écoulé en raison des problèmes dans la chaîne de production mondiale. Danone a perdu 3,16% et Ericsson s'est écrasé de 3,44% à la Bourse de Stockholm.