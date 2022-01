GameStop envisage de se lancer sur le marché des NFT

GameStop, qui a été au centre d'une fièvre spéculative début 2021, cherche un moyen d'être à nouveau rentable. Et lorgne les jetons non fongibles.

Quand les meme stocks rencontrent la cryptomania. Selon les informations du Wall Street Journal , qui cite des sources proches du dossier, le spécialiste de jeux vidéo GameStop va lancer une division pour développer une place de marché pour des jetons non fongibles ("non-fungible token" en anglais ou NFT) et établir des partenariats dans les cryptomonnaies .

Le détaillant aurait embauché plus de 20 personnes pour gérer l'unité qui construit un hub en ligne pour acheter, vendre et échanger des NFT de produits de jeux vidéo tels que des tenues d'avatar et des armes.