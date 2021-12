Greenyard star de la bourse de Bruxelles

Les marchés d'actions du Vieux continent ont tenté un rebond ce lundi , après leur déroute de la semaine dernière et du mois de novembre. Les investisseurs sont restés insensibles à la situation en Chine , où le fonds immobilier Evergrande est de nouveau menacé d'un défaut de paiement. Son cours de bourse est tombé à un nouveau plus bas historique. En Europe et aux États-Unis, l'attention des marchés s'est concentrée autour du variant Omicron, qui ne causerait que des formes légères du Covid-19, selon des experts sud-africains. "Si cela était confirmé, les marchés pourraient connaître une hausse significative, incitant les investisseurs à acheter la baisse après la vente panique de la semaine dernière", a commenté Pierre Veyret, chez ActivTrades. Le Stoxx 600 a terminé en hausse de 1,33%.

Le secteur des transports et loisirs a signé la plus forte hausse (+3,91%). Le compartiment de l'énergie a pris 1,86% grâce au rebond de plus de 3% des prix du pétrole. Ceux-ci ont profité de nouvelles rassurantes sur le variant Omicron, mais aussi de la perspective de plus en plus faible d'une augmentation imminente des exportations de pétrole iranien, à la suite de l'interruption des discussions indirectes entre Washington et Téhéran sur l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. À Paris, TotalEnergies a gagné 2,61% et BP à Londres 1,66%.