HelloFresh délivre des prévisions encourageantes

Les marchés d'actions européens ont terminé sur une légère hausse, au terme d'une séance marquée par la prudence des investisseurs avant le début de la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve Fédérale américaine (Fed). Les investisseurs craignent que la période inflationniste ne dure plus longtemps et ne pèse davantage sur l'économie que ne le laisse entendre la banque centrale américaine. "L'attention se portera davantage sur la position de la Fed concernant l'inflation que sur la réduction des achats d'actifs", a anticipé Steve Englander, analyste chez Standard Chartered. Le Stoxx 600 a quand même pris 0,51%. Le CAC 40 a retrouvé son niveau d'avant la bulle internet.

Toutefois, du côté des secteurs, le compartiment des ressources de base a chuté de 2,85% et signé la pire performance du Stoxx 600. Les cours du minerai de fer en Chine ont atteint un creux de près d'un an face à la faiblesse des perspectives de demande et une baisse de production. Cela a pesé sur des titres du secteur comme ArcelorMittal (-3,76%), BHP Group (-2,95%), Glencore (-3,18%) et Anglo American (-3,29%). "Le cuivre, le nickel et l'aluminium ont chuté tout comme le minerai de fer mardi, alors que les inquiétudes concernant le marché immobilier chinois s'intensifient", a expliqué Anna Stablum, analyste de Marex Spectron. "Des fonderies d'acier en Chine ont été contraintes de réduire leur production afin d'économiser de l'électricité et de limiter les émissions", a-t-elle ajouté concernant la baisse du minerai de fer.