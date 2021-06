Inditex n'est plus dans le rouge, mais peine à convaincre les marchés

Les marchés ont encore joué la carte de la patience avant l'inflation américaine et la BCE au menu ce jeudi. À Bruxelles, les biotechs du Bel 20 ont fait des étincelles.

Bruxelles et son Bel 20 ont fait figure d'exception dans le paysage boursier européen, actant à la clôture un gain de 1,03% grâce à la progression surprenante de ses biotechs Argenx (+9,95%) et Galapagos (+6,62%), qui profitent du retour au calme constaté sur le marché obligataire.

Ailleurs en Europe, les indices, qui restent une belle séquence haussière depuis la fin 2020, ont perdu un peu de terrain ce mercredi, à l'exception de Paris et d'Amsterdam, revenus dans le vert en deuxième partie de séance.

À la veille des décisions de la BCE et des très attendus chiffres mensuels de l'inflation aux États-Unis, la tendance était à la prudence. Le Stoxx 600 Europe a fini quasi inchangé pour rester confortablement installé au-dessus des 454 points.

Sur les marchés US, la tendance était aussi à l'hésitation à mi-séance. Le Nasdaq a pu compter sur son compartiment technologique pour aller franchement de l'avant alors que le Dow Jones , ralenti par les banques, a tournoyé autour de l'équilibre.

Les minières dans le dur

Les titres liés au tourisme ont signé une des plus fortes progressions du jour en Europe. L'assouplissement des recommandations aux voyageurs publiées par les autorités américaines a donné de l'air aux compagnies aériennes et aux grands noms de l’hôtellerie. Exemple avec la Lufthansa qui a grappillé 3,70% sur la journée, assez pour afficher à présent une performance positive depuis le début de l'année.

Le groupe suisse de magasins d'aéroport Dufry s'est adjugé plus de 9% et l'exploitant des aéroports parisiens ADP 8,15%, deux des plus fortes montées du Stoxx 600.