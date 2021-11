InPost déçoit et plombe le secteur de l'e-commerce

InPost a bu la tasse après ses résultats sous les attentes des analystes. Son recul a aussi affecté les actions des groupes postaux alors que les bourses ont enchaîné des records.

Les marchés d'actions ont terminé en légère progression, encore une fois. Le Stoxx 600 a avancé de 0,14% à 489,95 points, à un nouveau sommet. La tendance a encore été animée par les résultats de sociétés, notamment dans les secteurs de la santé, du retail et des médias.

L'Europe est sur une trajectoire légèrement positive, mais nous parlons de gains incrémentiels chaque jour qui ne représentent pas grand-chose et qui pourraient collectivement être anéantis lors d'une session modérément négative. Craig Erlam Analyste chez Oanda

Néanmoins, des analystes ont remarqué que les bourses européennes manquent actuellement d'élan. "L'Europe est sur une trajectoire légèrement positive, mais nous parlons de gains incrémentiels chaque jour qui ne représentent pas grand-chose et qui pourraient collectivement être anéantis lors d'une session modérément négative", a noté Craig Erlam, analyste chez Oanda. "Les marchés sont toujours motivés par l'incertitude quant à l'évolution de l'inflation transitoire", a souligné Sébastien Galy, responsable de la stratégie chez Nordea Investment Funds. "Le marché évalue la situation concernant l'inflation, ce qui est dans le prix et ce qui ne l'est pas", a-t-il ajouté.

Du côté des secteurs, celui de la santé de gagné 0,36% grâce au bond de Siemens Healthlineers (+5,6%) après ses résultats. Le groupe d'équipements médicaux a relevé ses prévisions de bénéfices pour la fin de l'année. Les analystes de RBC ont souligné que l'annonce de la société est aussi favorable à Siemens (+0,74%) qui détient 75% de Healthlineers.

Le compartiment du retail (+0,27%) a lui profité de la hausse d'Auto1 (+1,83%) à la Bourse de Francfort. La plateforme de véhicules d'occasion a annoncé avoir obtenu une nouvelle installation avec une capacité de remise à neuf de 35.000 voitures en interne. "L'annonce signifie qu'Auto1 est sur la bonne voie pour des plans d'ajout d'environ 50.000 unités en capacité de rénovation d'ici la fin de l'année", ont pointé les analystes de Citi.

En revanche, le secteur des transports et loisirs a perdu 1,7%, lesté par Evolution. Le groupe de jeux de paris en ligne suédois a dégringolé de 5,02% après avoir été accusé par un concurrent anonyme d'opérer illégalement dans certains marchés et faire des affaires dans des pays sanctionnés par les États-Unis, dont le Soudan, l'Iran et la Syrie. La société a indiqué que ces accusations ne sont pas correctes.

"Les résultats du troisième trimestre d'InPost sont inférieurs aux attentes, principalement affectés par des résultats inférieurs aux attentes de Mondial Relay." Krzysztof Kawa Analyste chez Erste

Parmi les valeurs individuelles, InPost a chuté de 13,15%, la plus forte baisse du Stoxx 600, après ses résultats. La société a réduit son volume de colis et ses prévisions de revenus pour l'exercice 2021 car elle voit une croissance du marché du commerce en ligne "inférieure aux attentes" au deuxième semestre. Elle a aussi reporté les prévisions d'équilibre de l'Ebitda dans son segment international au deuxième semestre 2022 à partir de mi-2022 en raison de la baisse des volumes. Krzysztof Kawa, analyste chez Erste, a souligné que "les résultats du troisième trimestre d'InPost sont inférieurs aux attentes, principalement affectés par des résultats inférieurs aux attentes de Mondial Relay." Dans le segment des groupes postaux, PostNL a perdu 0,98% et Bpost 0,87% après ces résultats.

Coup de pouce pour KBC

À la Bourse de Bruxelles, KBC a rebondi de 1,3% après sa chute des dernières séances suite à ses résultats. Chez Kepler Cheuvreux, l'analyste Benoit Petrarque a indiqué que la réaction des marchés est excessive, et a réitéré sa recommandation à "acheter" sur l'action, avec un objectif de cours de 91,7 euros.

1.012.471 Actions Care Property a effectué un placement privé dans le cadre de l'acquisition des actions dans Apollo Lier.

Care Property Invest a chuté de 2,46% après la reprise de sa cotation. Le titre avait suspendu le temps d'un placement privé de 1.012.471 actions à 25,25 euros par action dans le cadre de l'acquisition des actions dans Apollo Lier.