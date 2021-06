L'action Biogen en mode "quitte ou double"

Un analyste de JPMorgan prévoyait que l'action Biogen pouvait toucher 450 dollars ou 200 dollars en fonction de la décision de la Food and Drug Administration.

Chez JPMorgan, l'analyste Cory Kasimov avait qualifié le verdict attendu de la Food and Drug administration pour Biogen comme " le plus grand des événements binaires ". Car avec le feu vert du régulateur à l'aducanumab, le traitement contre la maladie d'Alzheimer de Biogen, l'action pouvait toucher 450 dollars. À l'inverse, un refus aurait envoyé le titre à 200 dollars selon les analystes qui suivent la valeur.

Évolution en dents de scie

La décision de la FDA ce lundi a aussi soutenu les actions d'autres groupes qui travaillent tous sur un traitement contre l'Alzheimer, comme Eli Lilly et les biotechs Cassava Sciences, Annovis Bio, Anavex Life Sciences et Prothena, qui ont bondi de plus de 10% dans la foulée. "Le mois est important pour le secteur pharmaceutique", avait souligné Cory Kasimov.