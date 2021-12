L'action Roche se dore la pilule à la Bourse de Zurich

Le Bel 20 a grappillé 0,49% pour faire monter son rendement annuel au-dessus des 17%. Le DAX de Francfort et le CAC 40 de Paris ont grossi dans des proportions similaires. La Bourse de Londres avait de son côté gardé portes closes.

Les valeurs américaines du secteur du voyage ont toutefois mordu la poussière après que des centaines de vols aient été annulés à Noël en raison d'un pic de cas de covid. American Airlines, Southwest Airlines, Delta et United Airlines ont abandonné entre 2 et 3% à l'ouverture de la Bourse de New York.