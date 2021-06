L'auto européenne fait la course en tête sur les marchés

Avec la BCE et l'inflation US au menu de la semaine, les investisseurs n'ont pas jugé bon de faire des folies, ce lundi. Le secteur auto a encore une fois mené la danse.

Les grandes places boursières européennes ont évolué sur une note prudente ce lundi. Les investisseurs prennent leurs précautions à l'aube d'une semaine chargée en actualité. Le marché attend notamment ce jeudi la réunion de la Banque centrale européenne et la publication des chiffres de l'inflation américaine .

Ces deux rendez-vous importants seront particulièrement scrutés alors que les investisseurs semblent divisés sur le calendrier monétaire des banques centrales. Les signes montrant une solide reprise en "V" de l'économie mondiale se multiplient, annonçant une prochaine réduction du soutien de la Fed et de la BCE aux entreprises.

Et au jeu des pronostics, il y a "les pessimistes qui continuent de se ranger derrière les dangers croissants de l'inflation et les optimistes qui croient dans la promesse des banques centrales de maintenir les taux d'intérêt bas", résume Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

Daimler met les bouchées doubles

Les titres liés aux matières premières ont passé une mauvaise journée. Ils ont été attaqués après le constat d'un ralentissement plus marqué qu'attendu de la croissance des exportations chinoises en mai, une statistique qui a particulièrement pesé sur les cours du cuivre et du nickel.

À l'opposé, le compartiment automobile a poursuivi sa remontée entamée fin 2020. L'indice Stoxx du secteur a pris plus de 30% depuis le premier janvier et évolue à présent à un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis le premier trimestre 2015.