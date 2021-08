L'équipementier de l'armée britannique passe sous pavillon américain

Et comme souvent lorsque la Chine, très gourmande en métaux et en pétrole, montre des signes d'essoufflement, ce sont les valeurs liées aux matières premières et à l'énergie qui souffrent. Les minières et les pétrolières de la Bourse de Londres ont ainsi occupé le bas du tableau tout au long de la séance. Chez nous, le spécialiste de l'acier inoxydable Aperam (-2,19%) a également passé une mauvaise journée.