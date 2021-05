L'immo allemand aide le Dax à percer un nouveau plafond

La séance européenne a démarré à une cadence record, l'indice élargi Stoxx 600 et le Dax battant d'emblée de nouveaux records. L'indice de référence de la Bourse de Francfort était de retour d'un week-end prolongé et a évolué toute la séance à des niveaux jamais explorés pour terminer tout proche des 15.500 points. Il a, en particulier, profité d'un mariage à 18 milliards d'euros dans l'immobilier allemand, pour s'installer à de nouveaux sommets.

Ailleurs en Europe, les indices pointaient également à quelques encablures de leurs récents pics. Le Bel 20 (-0,12%) a terminé la séance proche de l'équilibre. Même constat à Paris où le CAC 40 (-0,28%) a terminé en légère baisse. Le FTSE 100 de Londres (-0,31%) a un peu plus souffert avec ses valeurs minières embourbées dans le rouge.

Les marchés chinois à la fête

À la clôture en Europe, Wall Street évoluait en ordre dispersé avec un Dow Jones au petit trot et tiré par Boeing . Sur le Nasdaq , Moderna était recherché après l'annonce de résultats positifs pour son vaccin anticovid à destination des plus jeunes.

L'apaisement des craintes liées à l'inflation a aussi contribué à faire grimper les actions en Asie où les actions chinoises ont connu leur meilleure séance en près d'un an. Les actifs risqués chinois sont également portés par la vigueur de la monnaie nationale qui favorise l'afflux des capitaux étrangers vers les titres libellés en yuans.

Offre généreuse de Vonovia

Sur le marché des actions européennes, les titres du secteur de la technologie ont profité de l'engouement des investisseurs pour les actifs risqués. À Paris, STMicroelectronics (+0,38%) et Capgemini (+0,71%) se sont distingués.

À l'inverse, les actions liées aux matières premières ont encore lâché du lest après avoir connu un premier trimestre de feu.

En tête du Stoxx 600, Deutsche Wohnen a grossi de 15,71% dans la foulée de son rachat amical par Vonovia (-5,39%), le numéro un européen de l'immobilier résidentiel. L'offre tourne autour de 18 milliards d'euros. Selon l'accord conclu, Vonovia paiera 52 euros par action et les actionnaires de Deutsche Wohnen conserveront le droit à un dividende de 1,03 par action. Cela représente une prime d'environ 18% par rapport au dernier cours de clôture.

Recticel suspendue pour cause d'AG

Sur le marché bruxellois, le Bel 20 a pu compter sur l'apport de Sofina , WDP et UCB pour terminer la journée sur une maigre progression.

Recticel rejette l'OPA de Greiner et étudie toutes les alternatives possibles, y compris le "stand alone".

À l'autre bout du tableau, les deux télécoms de l'indice vedette ont perdu du terrain, Telenet (-1,60%) signant la plus forte baisse du jour sur le Bel 20.

Sur le Bel Mid, le titre Recticel était encore au centre de l'attention. Le spécialiste des matériaux isolants a dit "non" à l'OPA voulue par Greiner et étudie les alternatives, y compris le stand alone. La cotation de Recticel a été suspendue dès le début de la séance dans l’attente des décisions de son assemblée générale, qui se tenait ce mardi. Elle a repris en fin de séance, dans le rouge mais toujours bien au-dessus des 13,5 euros proposés par Greiner.