La Big Tech au cœur de l’attention à Wall Street

Les géants de la Big Tech vivent décidément des heures difficiles à Wall Street. Après une séance catastrophique jeudi qui a vu l’indice Nasdaq clôturer en repli de 2,5%, les actions Apple , Tesla , Nvidia , Microsoft , Amazon , Alphabet (Google) ou encore Meta Platforms (Facebook) étaient ballotées ce vendredi entre le rouge et le vert , reculant parfois de plus d’1% avant de regagner autant en territoire positif.

La veille, elles avaient dans l’ensemble abandonné entre 2 et 3%, avec des reculs très marqués pour Apple (-4%), Tesla (-5%) ou encore Nvidia (-7%) . Au point que la tendance s’est rapidement étendue à d’autres marchés boursiers, comme en Asie ou en Europe où les valeurs technologiques ont également accusé le coup ce vendredi.

Malgré la résurgence des craintes sur le variant Omicron et son impact économique, cette réaction semble surtout liée aux décisions prises mercredi par la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a annoncé qu'elle cesserait plus tôt qu'anticipé ses mesures de soutien à l'économie, ouvrant la voie à trois relèvements de ses taux directeurs en 2022. La hausse des rendements obligataires est généralement considérée comme peu favorable aux actions de croissance , comme les valeurs technologiques.

Séance des "quatre sorcières"

Il n’empêche, le timing de la réaction interpelle, car elle intervient avec un certain décalage par rapport aux annonces de la Fed . Mercredi, en effet, ces actions avaient toutes enregistré de solides gains dans la foulée. Ce n’est que peu après le début de la séance du lendemain, jeudi, que le vent a commencé à tourner.

"Il s'agit de voir comment se préparer pour l'année prochaine ou le trimestre suivant en anticipant une légère hausse des taux et ses conséquences. Vous devez donc attribuer un multiple plus faible aux actions de croissance."

Si certains analystes ont interprété les gains de mercredi comme une preuve de la solidité des valeurs technologiques, d’autres ont rapidement pointé du doigt des réductions de couvertures de plusieurs traders en options qui ont mécaniquement amplifié les mouvements sur les marchés. La séance de ce vendredi était par ailleurs qualifiée comme celle des "quatre sorcières" au cours de laquelle quatre types de produits dérivés (les options et contrats à terme sur les indices et les actions) arrivent à expiration, ce qui est généralement source d’une plus grande volatilité.