La capitalisation boursière de Facebook atteint 1.000 milliards de dollars

La corde se desserre autour de Facebook. Un juge américain a rejeté des plaintes déposées fin 2020 par l'autorité américaine de la concurrence (FTC) et les procureurs représentant 48 États et territoires. Ceux-ci estimaient que le réseau social abusait de sa position dominante et de ses coffres bien remplis pour évincer la concurrence, et demandaient notamment à la justice de forcer l'entreprise à se séparer d'Instagram et WhatsApp.