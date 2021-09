La Chine va lancer une Bourse de Pékin

Le Président chinois va lancer une nouvelle Bourse installée à Pékin. Le but? Pousser les entreprises à être cotées sur le sol national plutôt qu'à l'étranger.

Actuellement, le pays compte deux Bourses principales, à Shanghai et à Shenzhen. Cette nouvelle Bourse doit permettre de soutenir le développement en Chine des petites et moyennes entreprises, a précisé Xi Jinping. Une annonce qui intervient au moment où les autorités du pays viennent de durcir la réglementation dans un certain nombre de secteurs clés en Chine, tels que la technologie ou les divertissements. Fin août, le pays a par ailleurs adopté une grande loi pour empêcher les collectes abusives de données personnelles en ligne par les géants du numérique comme Alibaba, Didi (réservation de véhicules avec chauffeur) ou Tencent (jeux vidéo), déjà dans le collimateur des autorités ces derniers mois à ce sujet.