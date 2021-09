La Chine veut sa part du gigantesque gâteau Alipay...

Dernière cible en date, AliPay , la filiale de paiement d'Alibaba (lire encadré). Selon le Financial Times , l'application, qui se targue d'avoir plus d'un milliard de clients, est tout bonnement sur le point d'être démantelée par le gouvernement.

Démantèlement en règle

À en croire le toujours très bien renseigné Financial Times, qui cite deux sources proches du dossier, le gouvernement chinois veut à présent réorganiser en profondeur les activités d'AliPay et de sa maison mère, la fintech Ant Group. Cela passe par la création d'une application distincte pour les services de prêt et d'une autre pour les services de paiements.

Le Financial Times rapporte, enfin, qu'Ant Group et sa filiale AliPay ne seraient pas les seules "fintech" concernées par les nouvelles mesures.

Pression sur les actions chinoises

À la Bourse de Hong Kong, Alibaba et Tencent , l'autre grand nom chinois du numérique, ont chuté respectivement de 4,23% et de 2,45% ce lundi.

Entre la fin octobre et aujourd'hui, le cours de bourse d'Alibaba a très mal vécu sa subordination au gouvernement de Xi Jinping, fondant de plus de 45% sur la période.

Plus globalement, l'interventionnisme chinois sape les performances boursières de ses virtuoses technologiques. L'indice dédié au secteur à Hong Kong, le Hang Seng Tech, est en repli de 22% depuis le début de l'année alors que son pendant américain, le Nasdaq 100 Tech, gagne plus de 20%. Sur un an, la différence est encore plus frappante avec une hausse de près de 48% pour les actions technologiques américaines, contre un repli de 8% pour leurs homologues chinoises.