La couche intelligente d'Ontex ne séduit pas le marché

Sauf à Londres et à Bruxelles, les marchés européens sont parvenus à avancer malgré un démarrage compliqué. À Bruxelles, Colruyt a repris des couleurs et Ontex a vu rouge.

À la clôture des marchés européens, Wall Street évoluait sans direction. Le Dow Jones abandonnait 0,5% et le Nasdaq , profitant du rebond des valeurs technologiques, prenait plus de 1%. Le S&P 500 (+0,06%) était stable.

Colruyt se reprend

À l'autre bout de l'indice, on retrouvait Aperam (-3,31%). Comme l'ensemble des valeurs liées aux matières premières, le producteur d'acier inoxydable a passé une séance difficile après l'avertissement chinois. Pékin va puiser dans ses réserves nationales et mettre sur le marché des métaux pour atténuer la flambée des prix des matières premières.

Ontex boit la tasse

Sur les marchés des moyennes capitalisations, Ontex a signé une des plus fortes baisses du jour, malgré le lancement d'un produit innovant. Le producteur de couches et de serviettes hygiéniques a présenté une nouvelle couche intelligente. Équipée d'un capteur qui indique via une appli quand un changement est nécessaire, elle pourrait faire gagner beaucoup de temps au personnel des centres de soins résidentiels et des hôpitaux. Mais le marché ne semble pas y croire. Ontex a lâché 5,09% à 10,45 euros ce jeudi, et cela malgré l'augmentation de l'objectif de cours chez Barclays de 9,7 à 10,8 euros.