La fast fashion se prend les pieds dans le tapis en bourse

Le Stoxx 600 a terminé sur une progression de 0,26%. A Londres, le FTSE 100 a perdu 0,66%, pénalisé par le recul des valeurs minières. Le secteur de l'énergie (-1,28%) et celui des métaux de base (-1,67%) ont tout les deux pâti de la perspective d'une remontée du dollar face aux autres devises en raison d'une politique monétaire moins accommodante de la Fed. TechnipFMC a abandonné 5,77%, en queue de peloton du CAC 40. BP et Royal Dutch Shell ont cédé 2% et 1,68% respectivement, tandis que Anglo American et Rio Tinto ont reculé respectivement de 1,76% et de 2,25%.