La mauvaise réputation de Cyberpunk 2077 met son éditeur hors-jeu

CD Projekt ne parvient pas à remonter la pente. L'éditeur polonais de jeux vidéos, connu notamment pour Cyberpunk 2077 et la série The Witcher, a fait état lundi soir d'un chiffre d'affaires de 197,6 millions de zlotys (soit environ 43,2 millions d'euros) pour les trois premiers mois de l'année, ce qui représente une légère augmentation de 2,4% par rapport à la même période un an auparavant.