La saison 2022 de la saga Evergrande a déjà commencé

Les écrans des traders viennent à peine de s'allumer en cette nouvelle année et déjà le géant chinois Evergrande fait à nouveau parler de lui sur les marchés financiers. Le conglomérat immobilier a annoncé lundi soir que les autorités de la ville de Danzhou, dans la province de Hainan, lui avaient ordonné de démolir 39 bâtiments à Ocean Flower Island .

Il s’agit d' un immense complexe hôtelier intégré où Evergrande a dépensé 81 milliards de yuans (près de 11,5 milliards d'euros) pour construire plus de 60.000 maisons . Le reste de ce projet massif n’est cependant pas concerné par cette annonce.

La raison de l’ordre de démolition n’a pas été divulguée officiellement, mais selon des médias locaux, un permis de construction obtenu illégalement en serait la cause. "La société communiquera activement avec les autorités conformément à la décision et résoudra le problème de manière appropriée", a simplement indiqué Evergrande dans un communiqué, sans plus de précisions.