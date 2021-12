La tech reste incontournable pour les actions étrangères

Plus de deux tiers des sociétés étrangères plébiscitées par les analystes viennent du secteur technologique. Volkswagen arrive en tête des constructeurs automobiles tandis que Pfizer mène la danse parmi les producteurs de vaccins.

Sur les 14 listes que nous avons reçues des banques, courtiers en bourse et magazines spécialisés en investissement, 54 noms sont cités. On retrouve parmi eux plusieurs constantes: le secteur technologique – sensible à toute hausse des taux – continue à faire partie des favoris malgré l’envolée de sa valorisation et les perspectives de resserrement de la politique monétaire. Par conséquent, les grands acteurs sont préférés aux plus petits. Les États-Unis et les Pays-Bas sont omniprésents. Alibaba, l’action préférée de l’an dernier – qui a cédé 50% depuis janvier – n’est reprise sur aucune liste.

1. Prosus

Malgré tout, en citant Prosus , les analystes ne tournent pas complètement le dos à la Chine. Le portefeuille de ce holding coté aux Pays-Bas se compose à hauteur de 78% d’actions de la société chinoise Tencent. La décote de 45% par rapport à sa valeur intrinsèque fut le facteur décisif pour de nombreux analystes. "Le marché considère Prosus comme un monoholding comme Tubize, Peugeot Invest ou Wendel", explique Kris Klippers de Degroof Petercam. "Mais le marché oublie que chaque division de Prosus continue à croître au rythme de 40% par an."

"Ceux qui croient au rôle croissant de la technologie et s’attendent à ce que la Chine poursuive sa croissance peuvent miser intelligemment sur ces tendances via Prosus", renchérit Stefaan Casteleyn de 1Vermogensbeheer.

2. Microsoft

Aux États-Unis, Microsoft est le vainqueur incontesté, avec quatre mentions. "Pendant la pandémie, les produits et services (Cloud, visioconférences et operating systems) se sont révélés plus utiles que jamais, ce qui a permis au groupe de poursuivre sa croissance sans la moindre perturbation", écrit Werner Wuyts de Dierickx, Leys. "Mais malgré l’apaisement de la crise, la demande des produits Microsoft reste plus forte que jamais."

En dépit d’une forte concurrence, Microsoft réussit à conquérir une part de plus en plus importante du marché du Cloud. La division qui gère la plate-forme Cloud Azure affiche une croissance de près de 31% et représente aujourd’hui un tiers du chiffre d’affaires du groupe. "L’entreprise s’appuie sur la fidélité des clients à Windows et Office", explique Stefaan Pintjes de Test-Achats Invest. "Cela lui permettra d’augmenter encore sa part de marché et d’améliorer ses marges, déjà confortables." La présence du groupe dans des domaines en croissance comme l’intelligence artificielle et la réalité augmentée peut donner un coup de pouce supplémentaire au cours, qui caracole déjà à des niveaux record.

3. TKH Group

2,2 milliards d'euros La capitalisation boursière de TKH diont l'action a bondi de 30% cette année.

C’est la première fois que cette société technologique, située dans la zone rurale de Haaksbergen aux Pays-Bas, est citée dans ce top 10. TKH Group – l’ancien Twentsche Kabel Holding – produit entre autres des câbles en fibres optiques et des systèmes de caméras intelligentes. Les nouveaux objectifs stratégiques du groupe précisent ses ambitions: à l’horizon 2025, le chiffre d’affaires doit afficher une croissance annuelle de 9% et le bénéfice brut d’exploitation doit croître de 20%.

"La technologie de production de pneumatiques et le ‘machine vision’ pour la surveillance des processus industriels sont deux exemples de domaines de premier plan dans lesquels TKH excelle", explique Rik D’Hoest de Banque Nagelmackers. "Grâce à l’innovation permanente, le groupe augmente régulièrement ses parts de marché."

Cette année, l’action a bondi de 30% à la Bourse d’Amsterdam pour atteindre une capitalisation boursière de 2,2 milliards d’euros. "Cependant, avec un ratio cours/bénéfice de 17, l’action est chère par rapport aux autres entreprises du secteur", estime D’Hoest.

4. ASML

ASML est la troisième société néerlandaise à faire partie du top 5. L’entreprise produit des machines photolithographiques pour la production de micropuces électroniques. Les fabricants de puces ont besoin des nouvelles machines d’ASML qui utilisent la lithographie basée sur l’ultra-violet extrême (EUV ou Extreme Ultra-Violets). L’entreprise propose également les systèmes Deep ultra-violets (DUV). "ASML jouit qu’un quasi-monopole et devrait continuer à profiter de la demande élevée de puces électroniques", estime Erik Joly d’ABN Amro.

La position dominante d’ASML sur le marché de la lithographie lui permet de profiter d’un énorme pouvoir de fixation des prix. L’augmentation du mix des machines EUV à marges élevées – qui représentaient 47% des commandes du troisième trimestre – améliore les marges du groupe.

"Grâce à son avance technologique et à un carnet de commandes bien rempli, la croissance du groupe n’est pas près de s’arrêter", estiment les analystes de la banque privée Leo Stevens & Cie.

5. Pfizer

Pfizer détiendrait-il un brevet pour être le premier ? L’an dernier, l’entreprise fut en effet la première à commercialiser un vaccin contre le coronavirus. Sont ensuite venus la première dose de rappel, le premier vaccin pour adolescents et ensuite pour enfants. Aujourd’hui, un premier médicament contre la maladie du coronavirus est en préparation. Mais le pipe-line qui ne concerne pas le covid est tout aussi spectaculaire, entre autres dans les domaines de l’oncologie, du métabolisme, de l’immunologie et des maladies respiratoires. Pfizer compte 94 médicaments en développement, dont 27 en troisième et dernière phase clinique.

"Nous constatons que le marché sous-estime le potentiel des médicaments en préparation et la qualité de la recherche chez Pfizer", explique l’équipe de recherche de BNP Paribas Fortis. "En outre, la valorisation est très intéressante." Pfizer se négocie à près de 10 fois les bénéfices attendus. Par ailleurs, l’entreprise est connue pour payer un dividende régulier: en novembre, elle a distribué son 331e dividende consécutif.

6. Alphabet

60% L'action Alphabet a bondi de plus de 60% cette année.

Malgré le recul du cours de l’action le mois dernier, la maison mère de Google reste l’action FAANG la plus solide de l’année, avec un bond de plus de 60%. Alphabet est un holding dont le géant de l’internet Google est une filiale à part entière. Le chiffre d’affaires d’Alphabet provient donc en majeure partie de Google, dont plus de 85% sont réalisés dans la publicité en ligne.

"Grâce à la hausse de la consommation en ligne, la demande d’espaces publicitaires sur les plates-formes de Google a poursuivi son essor", explique-t-on chez Dierickx Leys. Le courtier s’attend également à de belles perspectives de croissance au niveau de Google Cloud. "Tant le chiffre d’affaires que les bénéfices devraient continuer à augmenter", ajoutent les experts d’ABN-Amro

7. Volkswagen

Grâce à Volkswagen , la bourse de Francfort est présente sur la liste aux côtés de New York et d’Amsterdam. Ces derniers mois, l’action Volkswagen est restée à la traîne en comparaison avec d’autres constructeurs automobiles allemands. Notre panel d’analystes s’attend donc à un rattrapage.

Volkswagen mise massivement sur ses modèles électriques et ne fait aucun compromis sur le design et la montée en gamme. "Les nouveaux modèles hybrides et 100% électriques – que ce soit de Skoda, de Volkswagen et d’Audi – font vraiment envie."

"Volkswagen, c’est de la valeur à l’état pur", estime Gert Bakelants du magazine L’Investisseur. "Nous pensons que cette valeur baissera en cas d’introduction en bourse de la filiale Porsche et de la division batteries. La valeur de Porsche est estimée entre 85 et 100 milliards d’euros alors que la capitalisation boursière de l’ensemble du groupe ne dépasse guère 120 milliards d’euros."

"Choisissez l’action préférentielle", conseille Bakelants. "Elle est moins chère et plus liquide."

8. Just Eat Takeaway

Le livreur de repas Just Eat Takeaway est un autre candidat au redressement. Pour Danny Reweghs de L’Initié de la Bourse, l’action est une des plus grosses déceptions de 2021 sur Euronext Amsterdam (-48% depuis janvier). "L’action a été fortement pénalisée parce que le marché s’interroge sur les énormes ambitions de développement de l’entreprise, en particulier suite à la reprise de la société américaine Grubhub."

"Mais Just Eat Takeaway a prouvé qu’il était capable d’intégrer et de rentabiliser des acquisitions. L’action se négocie avec une énorme décote par rapport à ses concurrents, ce qui représente un potentiel de reprise en 2022."

Chez 1Vermogensbeheer, on ne dit pas autre chose: "Nous croyons dans la vision de Just Eat Takeaway qui aspire à un monopole", expliquent les analystes. "L’entreprise est idéalement positionnée pour surfer sur la tendance à la facilité au niveau des repas."

9. Activision Blizzard

L’année 2021 fut douloureuse pour le studio de jeux Activision Blizzard . La croissance a été éclipsée par l’éclatement de scandales de harcèlement et d’abus sexuels au sein de l’entreprise. L’appel à la démission du CEO et fondateur Bobby Kotick se fait de plus en plus pressant et le cours s’est effondré de près de 50% depuis début janvier.

-50% Le cours d'Activision Blizzard s’est effondré de près de 50% depuis début janvier.

"Si l’on ne tient pas compte de ces éléments, nous pensons qu’Activision Blizzard est une des meilleures entreprises dans le secteur du gaming", estime-t-on chez Dierickx Leys. "L’entreprise possède un beau portefeuille de licences et bénéficie d’un public de joueurs assez fidèle."

"Actuellement, l’action se négocie à seulement 15 fois les bénéfices, sur un marché en croissance structurelle", explique Gert Bakelants de L’Investisseur. "Avec une marge brute de plus de 40%, l’entreprise est plus rentable que la plupart des petits studios. De plus, le bilan est sain et les liquidités abondantes."

10. Sanofi

Sanofi est à la traîne dans la course mondiale au vaccin et subit logiquement le même retard par rapport à ses concurrents en termes de valorisation. Au cours des dix dernières années, l’entreprise a connu quelques revers au niveau de son pipe-line, ce qui fait douter les investisseurs. L’année 2022 pourrait être celle du redressement, estiment les analystes de Leleux et ING. Le pipe-line compte près de 80 produits et plusieurs résultats de phases 2 et 3 sont attendus en 2022, notamment pour le traitement du cancer du sein et la maladie de Parkinson.