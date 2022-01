Le CEO d'Apple a gagné près de 100 millions de dollars en 2021

Tim Cook a gagné un montant record l'an dernier en tant que CEO d'Apple. Il faut dire que depuis sa prise de fonction, il y a dix ans, l'action du groupe s'est envolée de plus de 1.000%.

Le CEO d'Apple, Tim Cook, qui a fêté en 2021 son 10e anniversaire à la tête du géant américain, a reçu 98,73 millions de dollars en salaires, intéressement et actions, l'an dernier, un record pour le patron. Il s'agit d'une hausse de près de 570% par rapport à 2020, selon un document déposé jeudi auprès du gendarme boursier américain, la SEC. C'est 1.447 fois ce que gagnent en moyenne les employés de sa firme.

Apple au sommet en bourse

Selon le document envoyé à la SEC, l'action d'Apple s'est envolée de 1.174% entre les débuts de Tim Cook comme patron, en août 2011, et fin septembre 2021 . C'est plus de trois fois mieux que les performances du S&P 500 sur la même période.

Avec une fortune personnelle estimée à 1,5 milliard de dollars par le magazine Forbes, Tim Cook, 61 ans, se situe toutefois très loin des dirigeants les plus riches au monde. Ce classement est dominé par le patron de Tesla, Elon Musk, avec une fortune estimée à 271,5 milliards de dollars, et le fondateur et ex-CEO d'Amazon Jeff Bezos, à la tête d'un butin évalué à 189,1 milliards de dollars.