Le climat est-il si maussade pour les entrées en bourse?

Coolblue était en passe de figurer parmi les plus grosses IPO européennes de l'année. Avec une valorisation boursière estimée entre 3 et 4 milliards d'euros, l'entreprise batave prévoyait de lever 150 millions d'euros avec son entrée en bourse.

Mauvais timing

Actuellement, l'inquiétude monte dans les salles de marchés sur la prise de poids des as de la tech pendant la crise sanitaire et les projecteurs se tournent à présent sur les actions plus à même de profiter de la reprise de l'activité.

Manque de bras

Les déboires de The Hut Group (THG), l'un des détaillants en ligne les plus en vue à être entré en bourse récemment, ont également pu refroidir davantage Coolblue. THG a chuté de 35% ce mardi, n'étant pas parvenu à apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant sa plateforme de commerce électronique Ingenuity. L'action ne vaut plus qu'un peu plus de la moitié de son prix affiché lors de son introduction en bourse en septembre 2020.