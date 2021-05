Le cryptominage, un petit luxe sans importance pour Nvidia

Nvidia se porte à merveille. Le fabricant américain de composants électroniques a fait état mercredi soir des résultats records et supérieurs aux attentes pour le premier trimestre de son exercice décalé 2021-2022. Son chiffre d'affaires a atteint 5,66 milliards de dollars, en hausse de 84% sur un an. Le bénéfice ajusté a de son côté bondi de 103% jusqu'à 3,66 dollars par action.

Après un premier trimestre record, Nvidia s'attend à ce que ses revenus continuent de gonfler pour atteindre 6,3 milliards de dollars entre mai et juillet.

Ses deux principales activités - Gaming et Data Center - ont également enregistré des revenus records , à respectivement 2,76 milliards (+106%) et 2,05 milliards de dollars (+79%).

Un segment hautement volatile

Un chiffre était particulièrement scruté dans le rapport trimestriel du géant américain, celui lié aux cryptomonnaies . Car, en plus de se retrouver dans des ordinateurs classiques, les cartes graphiques de Nvidia sont utilisées pour leur puissance de calcul afin de miner des monnaies numériques comme l'Ether.

Cela n'a toutefois pas que des avantages. Les ventes dans ce segment sont très volatiles. Fin 2018, la société a subi sa pire baisse de revenus trimestriels en près d'une décennie. Le krach des cryptommonaies avait alors rendu le minage non rentable. Et quand le bitcoin et consorts s'envolent, cela provoque une importante pénurie de cartes graphiques.