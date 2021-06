Le géant chinois Didi débarque dans les embouteillages à Wall Street

Le géant chinois des véhicules de tourisme avec chauffeur a levé plus de 4 milliards de dollars auprès d'investisseurs américains. L'action est restée proche de son prix d'introduction à 14 dollars l'action.

Didi Global , le géant technologique derrière l'application chinoise de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC), a démarré en trombe pour sa première séance à la Bourse de New York . L'action a bondi de 18,92% dès les premiers échanges, à 16,65 dollars, avant de réduire ses gains sous les 2% à la clôture.

Avec plus de 300 millions d'ADS vendues au prix de 14 dollars l'unité, Didi Global va entrer à la Bourse de New York avec une valorisation d'environ 67 milliards de dollars.

Selon deux sources proches du dossier citées par l'agence Reuters, le groupe a vendu quelque 316,8 millions d'American Depository Shares (ADS) , c'est-à-dire des actions sans droit de vote, qui permettent aux Américains d'investir dans une société étrangère, contre les 288 millions prévus initialement. En cause, un carnet d'ordres sursouscrit plusieurs fois après seulement trois jours de roadshow.

Vers une réglementation plus stricte?

Cette opération valorise Didi Global à plus de 67 milliards de dollars . À titre de comparaison, son concurrent américain Uber Technologies - qui détient d'ailleurs une participation de 12% dans le groupe chinois - vaut actuellement environ 95 milliards et Lyft moins de 20 milliards.

On est toutefois bien loin de son objectif initial de 100 milliards. La société chinoise – qui revendique près de 400 millions d'utilisateurs annuels dans une quinzaine de pays – a dû revoir à la baisse ses ambitions après discussion avec des investisseurs potentiels. Certains craignaient que les bénéfices futurs de l'entreprise soient plombés par la possibilité d'une réglementation plus stricte en matière de mobilité et de services de partage de voiture dans les prochaines années.