Le marché des IPO en surchauffe?

De New-York à Londres en passant par Shanghai, les introductions en bourse se multiplient depuis un an. EY a référencé 430 IPO dans le monde au premier trimestre pour un montant de plus de 105 milliards de dollars, avec notamment des records en Amérique du Nord et dans la zone Asie-Pacifique. "Les marchés étant inondés de liquidités, le nombre d'opérations d'introduction en bourse et les fonds levés ont atteint un plus haut depuis 20 ans", explique Paul Go, EY Global IPO Leader.