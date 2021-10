Le monde se dérobe sous les pieds de Worldline

Le Stoxx 600 a lâché 0,38%, pénalisé notamment par le recul des valeurs minières (-2,08%). Le secteur a vécu avec angoisse la possible intervention de la Chine pour juguler la hausse des prix des métaux. Les cours du cuivre et de l'aluminium ont chuté en raison des inquiétudes des investisseurs.

Toutefois, l'indice Stoxx 600 pourrait terminer le mois d'octobre sur un bilan positif, grâce à des résultats d'entreprises qui ont éclipsé les craintes sur l'inflation, la crise de l'énergie et une réponse des banques centrales. Les bénéfices des sociétés européennes devraient augmenter de 52% au troisième trimestre pour atteindre 99,8 milliards d'euros par rapport au même trimestre de l'année dernière, selon les dernières données de Refinitiv I/B/E/S, une amélioration depuis les prévisions de croissance de 47,6% de la semaine dernière.

"Les prévisions révisées de Worldline sont réalistes et conformes au consensus, mais les chiffres des services marchands sont décevants étant donné le contexte de croissance sous-jacente du marché."

Des sociétés ont toutefois déçu les attentes du marché, à l'image, ce mercredi, de Worldline, qui a glissé de 15,93% après des résultats sous les estimations des analystes. "Les prévisions révisées sont réalistes et conformes au consensus, mais les chiffres des services marchands sont décevants étant donné le contexte de croissance sous-jacente du marché", a relevé Paul Kratz, analyste chez Jefferies.

Deutsche Bank (-6,82%) et Kindred (-9,04%) ont aussi publié des chiffres sous les attentes des analystes.

Le brasseur Heineken a perdu 0,64% après des ventes affectées par un recul des exportations de bière en Asie, en raison de la pandémie de covid-19. Son volume de bières a chuté de 5,1% au troisième trimestre. Les déboires de la société n'ont pas pesé sur ses concurrents AB InBev (+0,05%) et Carlsberg (+0,23%), qui doivent publier leurs résultats ce jeudi.

En revanche, Scor (+12,22%) , ASM International (+6,17%), Sodexo (+5,35%) , Puma (+3,56%) et Seb (+12,28%) ont vu leurs actions bondir après des résultats supérieurs aux attentes.

Melexis boudé, KBC en recul

À la bourse de Bruxelles, KBC a lâché 0,52%, pénalisé par le recul de Deutsche Bank et Banco Santander, après leurs résultats. L'action a subi le repli généralisé du secteur bancaire européen (-1,24%).

Les deux biotechs de l'indice, argenx et Galapagos, ont perdu respectivement 2,2% et 1,71%. KBC et argenx, qui pèsent à eux deux près d'un quart du Bel 20, ont pesé sur l'indice qui a lâché 0,25%.