Le n°1 mondial des semi-conducteurs voit la pénurie perdurer en 2022

La crise des semi-conducteurs ne fait pas que des malheureux. Le numéro un mondial dans la fabrication de puces électroniques Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) - qui compte notamment Apple et Qualcomm comme clients - a fait état ce jeudi d' une hausse de 13,8% de son bénéfice net au troisième trimestre 2021 , à de 156,3 milliards de dollars taïwanais (5,6 milliards de dollars). C'est bien plus que les 149 milliards de dollars NT attendus en moyenne par les analystes. Le chiffre d'affaires a de son côté grimpé de 16,3% pour atteindre un niveau record de 414,67 milliards de dollars NT (14,88 milliards de dollars).

"Notre activité au troisième trimestre a été principalement soutenue par une forte demande sur les quatre plateformes de croissance, à savoir les smartphones, les superordinateurs avec le calcul haute performance (HPC), l'Internet des objects (IoT) et l'automobile ", précise Wendell Huang, vice-président et directeur financier de TSMC, dans le communiqué .

La marge brute - point d'attention des observateurs après des chiffres décevants au second trimestre - est remontée à 51,3%. Rappelons que le groupe taïwanais est l'un des rares fabricants à ne pas avoir relevé ses prix depuis le début de la pénurie . Mais selon des médias locaux, il pourrait passer à l'acte l'année prochaine.

Une production sous tensions mais de bonnes perspectives

TSMC craint que les tensions sur la chaîne d'approvisionnement se poursuivent au cours des prochains mois. "Nous nous attendons à ce que notre capacité de production reste très serrée en 2021 et tout au long de 2022", a prévenu son CEO C. C. Wei. C'est pourquoi il a annoncé son intention de construire une nouvelle usine au Japon afin de répondre au boom post-covid de la demande pour les semi-conducteurs.