Le pied marin d'AvH séduit le marché bruxellois

Toujours perturbés par la Fed, les marchés européens ont longtemps hésité avant d'avancer timidement ce lundi. Bruxelles, ralentie par Galapagos, a eu plus de mal.

Les investisseurs étaient toujours perplexes après le changement de ton adopté par la banque centrale américaine, désormais plus prompte à réduire son soutien à l'économie. La perspective d'une première hausse des taux en 2023 – et peut-être même dès 2022 selon certains responsables de la Fed – a fait grimper les taux à court terme et aplati la courbe des taux américains.