Le propriétaire de Zara place sa fille aux commandes, l'action chute

Ces commentaires, couplés à une nouvelle prise de température inquiétante de l'inflation en zone euro, ont rendu les échanges nerveux. Ce qui a fait grimper l'indice mesurant la volatilité de l' EuroStoxx 50 à son plus haut niveau depuis un an.

Une succession qui ne passe pas chez Inditex

La totalité des grands secteurs de la cote a perdu des plumes, excepté les valeurs bancaires et celles liées aux matières premières qui ont affiché de timides gains. Le secteur le plus matraqué était celui des transports et loisirs, les investisseurs craignant une diminution des voyages alors que la période des fêtes de fin d'année approche.

En cause, un remaniement surprise de sa direction générale qui élève Marta Ortega, la fille du fondateur, à la présidence du groupe aux plus de 6.000 enseignes et qui nomme un nouveau CEO deux ans après avoir procédé à un premier changement de directeur. Le nouvel équipage aura difficile à soutenir la comparaison avec le président sortant d'Inditex, Pablo Isla. Ce dernier a multiplié la valeur boursière de l'entreprise par six depuis son arrivée à la tête de l'empire Ortega, en 2011, faisant grimper la capitalisation boursière du groupe au-dessus des 100 milliards de dollars.