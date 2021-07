"Le vaccin de CureVac soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses"

Même si les investisseurs et analystes avaient peu d'espoirs, les résultats définitifs du laboratoire allemand les ont quand même déçus. L'action dégringole en bourse.

Le couperet est tombé: le vaccin du laboratoire allemand CureVac n'est efficace qu'à 48% contre la Covid-19 . Et quand bien même les mauvais résultats préliminaires avaient déjà provoqué une chute de 44,29% de l'action mi-juin , l'annonce du jour a déclenché une nouvelle vague de ventes . Le titre a perdu jusqu'à 18,92% à la Bourse de Francfort jeudi, effaçant en grande partie son faible rebond engrangé en deux semaines.

Bien que le vaccin offre une protection de 77 % contre les formes modérées et graves de la maladie chez les adultes âgés de 18 à 60 ans, l'incapacité à déterminer l'efficacité du produit chez les personnes de plus de 60 ans (...) "soulève plus de questions que cela n'apporte de réponses", estime-t-on chez le courtier Kempen. Il rappelle que les attentes placées dans les résultats définitifs étaient très élevées étant donné l'efficacité des autres vaccins par ARN messager. "Comment va réagir son partenaire GlaxoSmithKline (GSK) à ces chiffres?"