Les 5 actions préférées de Arnaud Delaunay

Arnaud Delaunay est Chief Economist de Leleux Associated Brokers. Ses cinq actions préférées sont Logitech, Merck, Sanofi, Visa et Scneider Electric.

1) Logitech

Logitech est un fabricant international de périphériques et d’accessoires pour ordinateurs personnels et autres appareils électroniques. L’entreprise propose des souris, des claviers, des housses pour PC, du matériel pour jeux vidéo, des webcams, des haut-parleurs et d’autres produits annexes, sous différentes marques et dans plus de 100 pays.

L’entreprise n’a aucune dette financière, d’abondantes liquidités et a multiplié par quatre son budget de rachat d’actions propres, pour le faire passer à 1 milliard de dollars. Après une récente baisse, le cours de l’action est redevenu intéressant.

2) Merck

Merck est un des leaders mondiaux dans les soins de santé. L’entreprise offre des solutions via ses médicaments sous prescription médicale, ses vaccins, ses thérapies biologiques et ses produits vétérinaires. Elle est active dans quatre segments: pharmacie, soins vétérinaires, soins de santé et alliances.

Merck se concentre sur les traitements qui représentent les principaux défis du moment dans le secteur des soins de santé, comme le cancer, le diabète, le sida, le VPH, l’hépatite C, la maladie d’Alzheimer et les pandémies (Ebola, par exemple). Elle est présente mondialement et emploie plus de 70.000 personnes. Merck affiche un bilan solide et des chiffres de croissance et de rentabilité impressionnants.

3) Sanofi

Sanofi est le plus grand groupe pharmaceutique européen et le cinquième au monde sur la base du chiffre d’affaires. Le groupe est actif dans près de 100 pays et emploie plus de 100.000 personnes dans le monde. De plus, il dispose d’un pipe-line de plus de 10 nouveaux médicaments potentiels en phases I, II et III susceptibles de générer la croissance future. Sanofi produit d’abondants cash flows et a confirmé ses estimations pour 2021, à savoir une croissance proche de 10%. Son offre de rachat sur Kiadis a été clôturée avec succès. Sanofi fait partie des "aristocrates du dividende".

4) Visa

Visa Inc. exploite un réseau de paiements électroniques pour le commerce de détail et gère des services financiers mondiaux. L’entreprise participe également au commerce mondial via des transferts de valeurs et d’informations entre les institutions financières, les commerçants, les consommateurs, les entreprises et les pouvoirs publics.

Visa génère de solides cash flows et enregistre des marges élevées. Par conséquent, ses liquidités sont pratiquement identiques à sa dette financière à long terme.

5) Schneider Electric

Schneider Electric est un fournisseur mondial spécialisé dans les équipements et solutions digitales axés sur l’énergie et l’automatisation offrant plus d’efficacité et de durabilité à des clients particuliers, des bâtiments, des centres de données, des infrastructures et des segments industriels.