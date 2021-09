Les 5 actions préférées de Hamish Chamberlayne

Hamish Chamberlayne est responsable des actions durables internationales chez Janus Henderson Investors. Ses cinq actions préférées sont Autodesk, TE Connectivity, IPG Photonics, Boralex et Equova Water Technologies.

1) Autodesk

Autodesk est le leader mondial des logiciels de conception utilisés par les architectes et les ingénieurs du monde entier. Les solutions que propose l'entreprise visent à donner aux clients les moyens d'optimiser les impacts sociaux et environnementaux de leurs conceptions par la réduction des besoins en énergie, la mise en place d'infrastructures résilientes et écologiquement durables ou l'adoption de nouvelles approches dans le développement et la fabrication de produits. Dans les années à venir, Autodesk aura l'occasion de développer des outils numériques pour la construction et de démocratiser les outils de fabrication et l'économie circulaire.

2) TE Connectivity

TE Connectivity est le leader mondial de l'industrie des connecteurs et des capteurs. Ses dispositifs connectent et protègent le flux d'énergie et de données à l'intérieur de divers produits industriels et de consommation, tels que les réseaux de communication sous-marins, les voitures électriques, les appareils médicaux et les bracelets connectés. La technologie développée par TE Connectivity permet aux clients de réaliser des produits plus fiables, plus sûrs et plus éco-énergétiques, qui améliorent la vie des gens. Ses produits gagneront en importance avec l'inflexion qui se profile dans les véhicules électriques.

3) IPG Photonics

IPG Photonics est le premier fabricant mondial de lasers à fibres hautes performances, qui sont jusqu'à 20 fois plus efficaces sur le plan énergétique que les lasers industriels traditionnels. Ils ont également de faibles coûts d'exploitation, car ils ne nécessitent pas de consommables ou de maintenance programmée, comme des lampes à remplacer, ce qui réduit la production de déchets. Les lasers à fibres sont utilisés dans un grand nombre d'applications et transforment les processus de fabrication industrielle, la technologie médicale et les divertissements grand public.

4) Boralex

Boralex développe et exploite des installations d'énergie renouvelable au Canada, en France et aux États-Unis et se spécialise dans les projets éoliens et hydrauliques. L'entreprise s'engage à réduire l'impact environnemental de ses projets, en évitant l'empiètement des terres agricoles et les menaces sur la biodiversité. La plupart des grandes économies se sont engagées à atteindre des objectifs ambitieux en matière de réchauffement climatique à l'horizon 2050. Boralex est bien positionné pour tirer parti d'un essor synchronisé des investissements dans les technologies propres.

5) Equova Water Technologies