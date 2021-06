Les 5 actions préférées de Joost Olbrechts

Joost Olbrechts est gestionnaire chez Karakter Invest Kameleon Fund, une SICAV-SIF luxembourgeoise. Ses cinq actions préférées sont Regeneron, WisdomTree Physical Gold, Roche, AMS et Cofinimmo.

1) Regeneron

Regeneron Pharmaceuticals est une société américaine de biotechnologie spécialisée dans le développement, la production et la distribution de divers médicaments. Elle commercialise notamment des traitements destinés aux maladies ophtalmiques et un anti-cholestérol. Elle dispose également dans son pipe-line de médicaments contre le cancer, l’arthrite et l’asthme. La semaine dernière, l’entreprise a obtenu l’autorisation pour son traitement anti-covid par anticorps (le fameux "cocktail Trump") via injection. Une demande pour l’utiliser comme vaccin est toujours en cours. Le groupe a également obtenu l’autorisation de l’Inde d’utiliser son traitement dans la lutte contre le coronavirus. Le médicament protégerait également contre les variants. Il n’est cependant pas bon marché.

Vue en plein écran WisdomTree Physical Gold est un tracker ou ETF qui suit l'or. ©REUTERS

2) WisdomTree Physical Gold

Le tracker ou ETF (Exchange Traded Fund) WisdomTree Physical Gold coté à Amsterdam suit le métal jaune. D’un point de vue historique, l’or est encore relativement bon marché en comparaison avec le marché d’actions américain. À long terme, il offre une bonne protection contre l’inflation. Avec la démondialisation rampante, l’explosion des dépenses publiques (avec l’homme aux 6.000 milliards de dollars, Joe Biden, comme représentant) dont on ne voit pas la fin, l’augmentation des prix des matières premières et du transport, les pénuries dans la chaîne de production et les expériences de la banque centrale chinoise avec les crypto-devises, l’inflation semble faire un come-back durable.

3) Roche

Roche est un géant pharmaceutique suisse qui développe et commercialise surtout des médicaments contre le cancer. Par ailleurs, l’entreprise dispose d’une grande division diagnostics. Elle est également très active dans le domaine de la biotechnologie. Roche a récemment racheté la société américaine Genmark Diagnostics, spécialisée dans les tests rapides pour les maladies infectieuses comme le covid. Un test antigène rapide qui peut être facilement réalisé améliore la détection et le diagnostic des infections. Lorsqu’elles sont digitalisées, ces informations peuvent rapidement être partagées avec toutes les parties concernées et peuvent leur servir de référence. La valorisation de l’entreprise est plutôt bon marché sur la base du ratio entre la capitalisation boursière et les cash-flows libres.

4) AMS

Austria Micro System est un producteur autrichien de puces électroniques qui a acquis fin 2019 l’entreprise allemande Osram Lighting, producteur de la lumière UVC destinée à la désinfection. AMS souhaite intégrer Osram vu que la lumière jouera un rôle important, notamment dans son département automobile. Avec ses puces LIDAR utilisées par Google dans ses voitures autonomes, l’entreprise dispose d’un véritable atout dans ce secteur. Tant que les voitures ne pourront pas rouler de manière 100% autonome, AMS pourra continuer à fournir ses capteurs optiques 3D pour analyser le comportement des conducteurs. Via Osram, AMS possède une participation d’environ 25% dans Leddartech, une entreprise canadienne qui développe des logiciels et du matériel pour LIDAR et compte parmi ses clients directs et indirects plusieurs constructeurs automobiles chinois.

Vue en plein écran Cofinimmo s’est transformé en un leader européen de l’immobilier de soins. ©DB60115774

5) Cofinimmo