Les 5 actions préférées de Marie Lannoy

Marie Lannoy est gestionnaire de fonds chez KBC Asset Management. Ses 5 actions préférées sont Nike, Kerry, Amphenol, Soitec et Adobe.

1) Nike

En tant que fabricant de vêtements, de chaussures et d’accessoires de sport, Nike peut surfer sur la vague d’un mode de vie sain grâce à l’exercice physique et au sport. Après le beau rallye de l’an dernier – qui s’explique en partie par la popularité du concept WOFH (Working Out From Home) pendant la pandémie – le cours se trouve quelque peu sous pression depuis le début de l’année.

Vue en plein écran Nike peut surfer sur la vague du WOFH (Working Out From Home). ©AFP

Ce recul est dû, notamment, à deux évènements: depuis la fin de l’an dernier, l’entreprise est confrontée à des problèmes de livraison depuis l’Asie vers les autres marchés finaux et Nike a également été victime d’un boycott en Chine à cause de l’incident lié aux producteurs de coton du Xinjiang. Ces problèmes sont temporaires et n’ont aucun impact sur la croissance sous-jacente, toujours très forte. Cette situation représente une excellente opportunité d’achat.

2) Kerry

Kerry Group est une des plus grandes entreprises européennes et leader du marché de l’alimentation. L’entreprise développe principalement des ingrédients et des applications innovantes ou "flavors" (arômes) et fournit aussi bien l’industrie alimentaire et le secteur des boissons que l’industrie pharmaceutique. Ce segment représente 90% des bénéfices de Kerry.

L’entreprise se focalise sur les changements de mode de vie, la mondialisation des goûts et l’évolution des besoins des clients qui en découle. Le portefeuille du groupe s’élargit grâce aux développements et aux innovations maison, complété par des acquisitions stratégiques. L’entreprise affiche un palmarès enviable.

3) Amphenol

Il ne fait aucun doute que le monde est de plus en plus interconnecté et Amphenol joue un rôle important dans cette évolution. L’entreprise est leader du marché du développement et de la production de connecteurs à grande vitesse. Sa mission consiste à développer des technologies de pointe capables d’améliorer sensiblement la performance des produits, systèmes et réseaux chez les clients finaux. Les marchés finaux vont des trains à grande vitesse aux éoliennes, en passant par le haut débit, les voitures autonomes et l’IT Datacom.

4) Soitec

Qu’est-ce qui est tellement petit que nous ne pouvons quasiment pas le voir à l’œil nu, mais dont nous ne pouvons plus nous passer dans notre vie quotidienne? La puce électronique. Suite à la pénurie de puces – un problème auquel nous sommes confrontés depuis l’an dernier – il est de plus en plus évident que les puces électroniques sont présentes partout.

Vue en plein écran Soitec produit des gaufres SOI – Silicon On Insulator ou Silicium sur isolant.

Soitec fait partie des producteurs de gaufres SOI – Silicon On Insulator ou Silicium sur isolant. Celles-ci sont transformées en puces électroniques et permettent d’accélérer le traitement des données tout en réduisant la consommation d’énergie. Un des principaux marchés de l’entreprise sont les smartphones. Sur ce marché, Soitec est un des acteurs majeurs du développement de la 5G.

5) Adobe

La société américaine de logiciels Adobe est surtout connue pour son PDF Reader, mais l’entreprise propose également une large gamme de logiciels axés sur la création et la gestion de contenus digitaux, liés ou non au Cloud. La croissance est assurée par l’élargissement permanent de la gamme de produits et par l’agrandissement de l’éventail de clients finaux.