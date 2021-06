Les 5 actions préférées de Rik Dhoest

Rik Dhoest gère le fonds Small & Mid Cap chez Nagelmackers avec Pascale Nachtergaele. Ses cinq actions préférées sont ASM International, Smarphoto, BE Semiconductor, TKH Group et AB InBev.

1) ASM International

Nous maintenons ASM International dans notre sélection. L'entreprise fournit des machines pour le segment front-end de l'industrie des semi-conducteurs et est le leader absolu du marché de la technologie Atomic Layer Deposition (ALD). Les investissements réalisés par l'entreprise dans la transition technologique vers des puces électroniques toujours plus petites devraient se poursuivre sur le même rythme.

La demande devrait rester soutenue grâce aux applications liées à la 5G, à l'intelligence artificielle, au gaming, aux nouveaux smartphones, au Cloud Computing, aux centres de données et aux véhicules autonomes. L'entreprise détient encore 25% d'ASM PT. La vente du solde de sa participation dans ce spécialiste back-end devrait non seulement rapporter de l'argent, mais promouvoir l'entreprise en tant qu'acteur 100% ALD.

2) Smartphoto

Le groupe Smartphoto est actif dans l'e-commerce B2C et offre des produits personnalisés abordables de grande qualité, comme des albums photos, des cadeaux personnalisés, des cartes, des calendriers, des décorations murales et des posters, le tout sous la marque Smartphoto. Au cours des prochaines années, le groupe devrait réussir à augmenter son chiffre d'affaires de 10% par an grâce à la commercialisation d'une trentaine de nouveaux produits par an.

À moyen terme, ces initiatives devraient porter le chiffre d'affaires annuel aux alentours de 100 millions d'euros. Malgré l'excellente performance boursière de l'action en 2020, le groupe représente aujourd'hui la société de commerce en ligne cotée la moins chère sur les marchés financiers.

Vue en plein écran Smartphoto représente aujourd'hui la société de commerce en ligne cotée la moins chère sur les marchés financiers. ©Thomas De Boever

3) BE Semiconductor

BE Semiconductor Industries est un fournisseur de premier plan de machines d'emballage destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Le groupe est particulièrement bien positionné pour profiter du nouveau cycle d'investissement de clients comme Apple, Samsung, Micron, etc. Ici également, la demande devrait rester soutenue à cause des applications comme la 5G, l'intelligence artificielle, de l'essor des crypto-devises, des nouveaux smartphones, etc.

L'entreprise affiche un bilan solide et, cerise sur le gâteau, distribue un beau dividende. Après la correction qui a touché les actions du secteur des semi-conducteurs (après des cours record), le cours de l'action est à nouveau intéressant. L'Investor Day prévu le 10 juin devrait donner un coup de pouce à l'action.

4) TKH Group

TKH Group se concentre sur de nouvelles technologies de haut vol sur des marchés en forte croissance au sein de trois divisions: Telecom, Building et Industrial Solutions. La technologie de construction de pneumatiques et la "machine vision" (monitoring de processus industriels) sont deux exemples de domaines de premier plan dans lesquels TKH excelle. En innovant continuellement, l'entreprise augmente régulièrement ses parts de marché.

Elle se concentre sur sept combinaisons produits-marchés (verticales) et réduit parallèlement le chiffre d'affaires de ses autres activités. Cette simplification a augmenté l'attractivité de l'action. Avec un ratio cours/bénéfices de 14 (2022) et un ratio EV/ebitda de 8 (2022), l'action est loin d'être chère en comparaison avec les autres entreprises de son secteur.

5) AB InBev

AB InBev est non seulement le plus grand groupe brassicole au monde, mais il bénéficie également d'une excellente répartition géographique et de solides positions sur plusieurs marchés rentables comme les États-Unis, le Brésil et le Mexique. Parmi ses marques connues, on trouve notamment Stella Artois, Budweiser et Corona.

Vue en plein écran L'action AB InBev devrait amorcer un mouvement de rattrapage. ©BELGA

À la fin de l'an dernier et au cours du premier trimestre 2021, le groupe a enregistré des résultats rassurants. AB InBev s'attend à ce que son chiffre d'affaires et son résultat net s'améliorent sensiblement en 2021. Grâce à sa position de leader mondial, sa forte rentabilité intrinsèque, sa valorisation intéressante et ses perspectives de croissance à long terme sur les marchés émergents, le groupe AB InBev reste intéressant. Avec la fin de la plupart des problèmes liés à la pandémie de Covid-19 et la reprise de la vie sociale, l'action devrait amorcer un mouvement de rattrapage. La hausse de l'inflation et des tarifs dans les cafés devrait apporter un coup de pouce supplémentaire au groupe.