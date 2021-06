Les 5 actions préférées de Sylvie Séjournet

Sylvie Séjournet gère le fonds Pictet-Digital axé sur l'économie numérique. Ses cinq actions préférées sont: Wix.com, AT&T, Trip.com, Baidu et Salesforce.

1) Wix

Wix développe des sites web basés sur le cloud. La société affiche des revenus récurrents solides et une forte croissance de sa base d’abonnés, notamment des PME qui profitent pleinement de la forte reprise de l'économie et surtout du commerce électronique. Cela s'est reflété dans les derniers résultats trimestriels, avec des flux de trésorerie, des bénéfices et des nouveaux abonnés supérieurs aux prévisions. Le nombre total d'utilisateurs a atteint 204 millions.