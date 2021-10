Les actions chinoises creusent leur écart face à Wall Street

L'usine du monde connaît des ratés à cause de la crise sanitaire et des problèmes d'approvisionnement. En bourse, les investisseurs sont sur la défensive.

Depuis le début de l'année, l'indice CSI 300 affiche une perte de plus de 6%, contre un bond de près de 17% pour le Stoxx Europe 600 et de 19% pour le S&P 500.

C'est que de plus en plus de grains de sable viennent perturber les rouages de l'usine du monde. Outre l'affaire du géant immobilier Evergrande , qui fait craindre l'effondrement d'une pyramide de Ponzi , la volonté du gouvernement de Xi Jinping de parvenir à une "prospérité commune " pèse sur les perspectives de nombreux secteurs. À commencer par le luxe . Le président chinois a provoqué de nouveaux remous ce lundi en plaidant une fois encore pour une réduction des écarts de richesse. En réaction, les titres LVMH , Kering et Hermès ont tous les trois bu la tasse à la Bourse de Paris.

La Chine ne fait, par conséquent, plus autant rêver auprès des investisseurs. L'indice CSI 300 – qui regroupe les plus importantes entreprises cotées sur les Bourses de Shanghai et de Shenzhen – affiche une perte de plus de 6% depuis le début de l'année, contre un rebond de près de 17% pour le Stoxx Europe 600 et de 19% pour le S&P 500. La sous-performance des actions chinoises face à leurs homologues américaines est tout aussi flagrante sur une longue période: le CSI 300 a gagné 47% en cinq ans contre 109% pour le S&P 500.