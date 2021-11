Les actions "vaccins" font des étincelles en bourse

L'heure est au rebond ce lundi sur les places boursières après l'arrivée du variant Omicron qui avait fait chavirer les indices vendredi.

Si les valeurs énergétiques, sérieusement secouées vendredi, ont principalement alimenté le rebond constaté ce lundi, plusieurs valeurs dites "corona" ont fait des étincelles.

En première ligne, on retrouvait les actions des laboratoires lancés dans la course au vaccin. Moderna , un des premiers groupes, avec Pfizer et BioNTech, à avoir dégainé son vaccin anti-covid, a grimpé de plus de 20% sur la séance écourtée de vendredi. L'action gagne encore près de 10% ce lundi dans les échanges "premarket", reprenant ainsi sa place de meilleure performance du S&P 500 depuis le début de l'année.

"Nous conseillons de surpondérer le titre Moderna, car le SRAS-CoV-2 ne disparaît pas et fournira des années de revenus futurs". Les analystes de Piper Sandler

Moderna a mobilisé des centaines de travailleurs le jour de Thanksgiving afin de commencer à travailler sur le variant Omicron. Selon le directeur médical de la biotech américaine, la technologie ARNm pourra s'adapter au nouveau variant. Une solution devrait être trouvée d'ici au début de l'année 2022.

Une projection qui fait dire aux analystes de la banque d'investissement Piper Sandler que "Moderna est en meilleure position pour développer le nouveau vaccin Covid-19 et qu'elle a maintenant la capacité de fabriquer plusieurs centaines de millions de doses chaque mois". Dans une note envoyée à ses clients, Piper Sandler indique "surpondérer" le titre Moderna à présent, car "le SRAS-CoV-2 ne disparaît pas et fournira des années de revenus futurs".

+17,5 milliards de dollars La capitalisation boursière de Pfizer dépasse à présent les 303 milliards de dollars. Elle a grossi de 17,5 milliards sur la seule séance de vendredi, une séance écourtée en raison de Thanksgiving.

Pfizer au record

Même constat du côté de Pfizer , même si la variation est moins vertigineuse que celle affichée par Moderna. Mais Pfizer a une taille beaucoup plus grande. Le groupe pharma a pris plus de 6% vendredi, ajoutant la bagatelle de 17,5 milliards de dollars à sa valorisation boursière pour signer un nouveau record historique. Pfizer reste bien orienté ce lundi grâce à son vaccin développé en collaboration avec BioNTech qui est en passe de devenir le produit pharmaceutique le plus vendu sur une base annuelle.

Plus près de chez nous, à Paris, l'action Eurofins a démarré la séance de ce lundi en trombe. Le laboratoire français était recherché après le lancement de nouveaux tests PCR permettant de détecter le variant Omicron.

Un fabricant de gants se frotte les mains

Plus anecdotique, le plus grand fabricant de gants au monde, le groupe malaisien Top Glove, a bondi de 30% en séance ce lundi, atteignant la limite autorisée sur le marché malaisien.