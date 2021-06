Les banques US vont choyer leurs actionnaires

Les marchés boursiers européens ont démarré la séance de ce mardi en mode mineur, augmentant progressivement leur avance grâce au soutien des valeurs plus cycliques. Celles-ci ont bénéficié d'un indice du sentiment économique en zone euro au plus haut depuis 21 ans, soit depuis la création de l'union monétaire. Les investisseurs sont ainsi revenus en nombre sur les titres les mieux positionnés pour profiter de la vigueur de la reprise économique en Europe.

À la cloche, le Bel 20 a grappillé 0,10% pour revenir à proximité du niveau affiché en fin de semaine dernière. Les voisins européens de l'indice bruxellois ont progressé dans des proportions légèrement plus importantes. Tendance identique pour le Stoxx 600 qui revient à moins de 4 unités de son record historique.

À Wall Street, les indices new-yorkais évoluaient dans le désordre à mi-séance. Le S&P 500 a de nouveau battu un record en séance dans les premiers échanges et le Dow Jones a repris des couleurs grâce au soutien de son compartiment bancaire.

Les grandes banques américaines étaient recherchées après avoir fait état de leur intention d'augmenter leurs dividendes après le feu vert donné par la Réserve fédérale la semaine dernière à l'issue des tests de résistance du secteur. Au total, les 13 plus grandes banques américaines prévoient de verser à leurs actionnaires plus de 2 milliards de dollars de dividendes supplémentaires au prochain trimestre. Citigroup fait exception en maintenant son programme de rachat d'actions et le montant de son dividende.